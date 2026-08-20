Pe scurt: Un conflict spontan pe o stradă din Sibiu s-a lăsat cu un bărbat la spital și cu altul reținut de poliție. Ce a stabilit ancheta despre cele petrecute pe 16 august.

Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Urbană Sibiu au reținut, pe 19 august, un bărbat de 36 de ani, din municipiul Sibiu, cercetat penal pentru lovire sau alte violențe.

Ancheta IPJ Sibiu a stabilit că, pe 16 august, în jurul orei 19:20, pe strada Nicolae Iorga din Sibiu, în apropierea unei societăți comerciale, bărbatul de 36 de ani ar fi agresat fizic un alt bărbat, în vârstă de 29 de ani, domiciliat în localitatea Agnita. Potrivit polițiștilor, conflictul dintre cei doi a fost unul spontan.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, agresorul și-a lovit violent victima cu pumnii și cu picioarele.

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În urma agresiunii, victima a fost transportată ulterior la spital pentru îngrijiri medicale.

Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore

În baza probelor administrate în cauză, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de bărbatul de 36 de ani. Este al doilea caz de acest tip semnalat în Sibiu în ultimele luni, după un incident similar petrecut într-un magazin, unde un bărbat de 35 de ani a fost reținut după ce ar fi agresat un sibian de 54 de ani.

Cercetările în acest dosar continuă la nivelul Secției nr. 1 Poliție Urbană Sibiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, care va decide etapele următoare ale anchetei penale.

Potrivit IPJ Sibiu, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.