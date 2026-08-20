Pe scurt: Șantierul de gaze din Sadu se extinde pe încă o stradă. Vezi unde se lucrează în aceste zile și ce trebuie să știe șoferii care circulă prin zonă.

Lucrările la rețeaua de gaze naturale din Sadu continuă, iar Primăria comunei a anunțat mobilizarea unei a treia echipe de muncitori, potrivit unei postări a Primăriei Sadu pe Facebook.

Noua echipă face parte din proiectul de extindere rețele de gaze și branșamente derulat în comună și va începe lucrările pe strada Turismului, unde urmează să fie montate conducte și racorduri noi pentru gospodăriile din zonă.

Autoritățile locale au transmis un apel către proprietarii și conducătorii auto din zonă să circule cu atenție sporită și să respecte indicațiile de trafic stabilite pe măsură ce șantierul avansează, având în vedere că prezența utilajelor și a echipelor de muncitori poate afecta temporar circulația pe drumurile afectate.

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Programul lucrărilor pentru zilele următoare

Potrivit programului comunicat de Primăria Sadu, în aceste zile activitatea se concentrează pe strada Liliacului, unde echipele execută lucrări la rețeaua principală de gaze și la branșamentele gospodăriilor din zonă.

Proiectul se înscrie în seria de investiții în infrastructura de utilități din Mărginimea Sibiului, unde mai multe localități au beneficiat recent de conectarea la rețeaua de gaz metan, similar cu situația din Tilișca și Rod, unde 850 de gospodării au fost racordate la gaz metan.

Primăria Sadu a mulțumit locuitorilor pentru înțelegere și cooperare pe durata desfășurării lucrărilor.