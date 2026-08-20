Pe scurt: Profesorii vor fi atenționați de un algoritm ori de câte ori notele lor diferă prea mult de ale colegului evaluator. Ce spune Ministerul despre calendar și ce riscuri vede un expert educațional în noul sistem.

Ministerul Educației pregătește mai multe schimbări pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2027, care vizează atât modul de corectare a lucrărilor, cât și calendarul examenelor, potrivit Adevărul.

Conform unuia dintre proiecte, profesorii care corectează lucrările vor fi avertizați automat de platforma de evaluare atunci când diferențele dintre notele acordate de cei doi evaluatori depășesc pragurile stabilite, fără însă a putea vedea nota colegului. Aceștia vor putea reanaliza lucrarea și își vor putea menține nota dacă o consideră corectă.

Ministerul mai vrea și mutarea probelor de Bacalaureat mai devreme, pentru evitarea caniculei. Probele de competențe ar urma să fie mutate în aprilie, iar probele scrise ar avea loc în ultima săptămână de școală pentru clasele de liceu care nu se află în an terminal, respectiv 14-18 iunie 2027.

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Sorin Ion: „Nu se vor adăuga zile suplimentare pentru corectare”

Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației, a declarat pentru Adevărul că noua procedură nu va prelungi procesul de corectare.

„În principiu, nu se vor adăuga zile suplimentare pentru corectare, deoarece perioada de evaluare este deja stabilită și se află în consultare. Sistemul pe care îl experimentăm de doi ani la subiectele de tip grilă va fi extins acum la întreaga lucrare”, a explicat el.

Potrivit lui Sorin Ion, dacă cei doi evaluatori acordă note diferite la un subiect grilă, platforma îi notifică automat să își reanalizeze evaluarea. Pentru întreaga lucrare, sistemul va semnala diferențele mai mari de un punct între evaluatori, fără a-i obliga să își modifice nota, ci doar ca o atenționare suplimentară. La Matematică, procesul vizează doar o treime din lucrare, pentru că primele două treimi sunt de tip grilă și deja clare.

„Scopul principal este reducerea diferențelor de notare pentru aceeași lucrare… dacă în urma reevaluării unele lucrări sunt corectate, ele nu mai ajung la următorii doi evaluatori, ceea ce compensează parțial timpul dedicat revizuirii”, a mai spus secretarul de stat.

Referitor la mutarea calendarului, Sorin Ion a recunoscut că propunerea nu este perfectă, dar reprezintă singura soluție prin care s-au putut evita condițiile meteorologice extreme. Anul acesta, canicula a dus la amânarea cu o zi a celei de-a doua probe, iar inundațiile au impus utilizarea subiectelor de rezervă pentru elevii care au întârziat la proba a treia, un episod resimțit și în sesiunea de Bacalaureat din vară la Sibiu.

Sorin Ion a respins și ideea dotării centrelor de examen cu aer condiționat ca soluție a Ministerului.

„Echiparea școlilor revine autorităților locale. Vorbim despre sute de centre de examen, iar este greu de crezut că toate sălile vor fi prevăzute cu aer condiționat până la următoarea sesiune a Bacalaureatului”, a explicat el, adăugând că autoritățile locale, nu Ministerul, trebuie să solicite fonduri suplimentare pentru acest scop.

Marian Staș: profesorii ar putea deveni excesiv de severi sau de generoși din teamă

Marian Staș, absolvent al Școlii Harvard Kennedy și expert în educație, a apreciat pentru Adevărul că, în principiu, noul sistem de corectare la Bacalaureat este binevenit.

„Eu salut această măsură, ca principiu. Pornește de la realitatea unui străvechi precept, probat în timp, «errare humanum est», și, mai ales, de la prezumția de nevinovăție a corectorilor, lucru rarisim pe meleagurile noastre”, a spus el.

Totuși, expertul avertizează că există riscul ca un profesor avertizat frecvent că notele lui diferă de ale colegului să devină fie excesiv de sever, fie excesiv de generos, doar pentru a evita notificările platformei.

„Eu văd aceste situații mai degrabă ca excepții, nu ca regulă. Cu cât punem mai multe restricții, constrângeri, piedici, de frica de a nu apărea aberații, cu atât sindromul «Fermei animalelor» se va manifesta mai hidos”, a transmis Marian Staș, precizând că 90% dintre profesorii corectori sunt oameni integri.

Referitor la mutarea probelor de Bacalaureat în aprilie și iunie 2027, expertul are rezerve legate de eficiența evaluării competențelor, indiferent de perioada în care se desfășoară.

„Evaluarea competențelor este formă fără fond desăvârșită, prin însăși natura sa, indiferent când se desfășoară. Câți elevi de-a XII-a au fost declarați respinși pe baza evaluării competențelor, de când există ele? Zero”, a spus el.

În ceea ce privește organizarea probelor scrise în perioada cursurilor, Marian Staș consideră că măsura poate genera dificultăți logistice, dar nu insurmontabile.

„Susținerea probelor scrise în timpul desfășurării cursurilor poate aduce cu sine complicații logistice, dar nu insurmontabile. Această stare de fapt probează fără echivoc impotența statului de a rezolva corect problema logistică, prin asigurarea condițiilor de mediu și temperatură corecte, indiferent de perioada din an când se susțin examene, recurgând în schimb la expediente de doi lei, contraproductive pentru toți actorii implicați”, a mai transmis expertul.