Pe scurt: Aproape 6 kilometri de drum județean din zona Apoldu de Jos - Ludoș intră într-o nouă fază: primul strat de asfalt. Câte tone sunt necesare și cât va dura restricția de trafic.

Consiliul Județean Sibiu anunță că, de la mijlocul săptămânii viitoare, aproape 6 kilometri din DJ106G, între Apoldu de Jos și Ludoș, intră într-o nouă etapă a lucrărilor: așternerea primului strat de asfalt. Anunțul a fost făcut de Daniela Cimpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, într-o postare pe Facebook.

Potrivit sursei citate, pentru această etapă sunt necesare aproximativ 6.500 de tone de asfalt, iar lucrările vor dura circa două săptămâni. Pe durata intervenției, circulația se va desfășura pe o singură bandă și va fi dirijată prin semafoare.

În paralel, constructorul lucrează la frezarea drumului și la realizarea accesurilor către proprietăți în localitățile Ludoș și Gusu, potrivit aceleiași surse.

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Lucrările avansează pe întregul traseu al drumului județean

Cei 3 kilometri de asfalt dintre Gusu și Dealul Bogatului au fost deja realizați, iar acum echipele de constructori fac un pas important și pe tronsonul dintre Apoldu de Jos și Ludoș, unde a fost recent deschis circulației un nou pod.

Daniela Cimpean a transmis un mesaj de mulțumire locuitorilor din zonă și celor care tranzitează drumul, recunoscând disconfortul temporar generat de lucrări.

„Știu că orice lucrare de infrastructură înseamnă și disconfort temporar pentru cei care locuiesc în zonă sau tranzitează drumul. Le mulțumesc pentru răbdare și înțelegere”, a declarat președinta Consiliului Județean Sibiu.

Proiectul vizează modernizarea a 13,5 kilometri de drum județean, de la Apoldu de Jos până în Dealul Bogatului, printr-o investiție de 76,4 milioane de lei. Lucrările sunt finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

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