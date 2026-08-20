Sibiul de Odinioară dă joi, 20 august, startul ediției din 2026, prima organizată în Parcul Sub Arini, în zona Stadionului Municipal. Până duminică, 23 august, sibienii sunt așteptați la patru zile de concerte, DJ seturi, gastronomie și distracție pentru întreaga familie. KAOMA, Pepe, Akcent, Arsenium (ex O-Zone), Nick N&D, Angels, Body & Soul și AS XX vor urca pe scena principală, iar Diana, Disco Lindas, Codi Reivs, Mikhy și Maverick completează programul de la DJ Stage. Intrarea este liberă.

Așteptarea s-a terminat. Joi începe o nouă ediție Sibiul de Odinioară, iar anul acesta festivalul își întâmpină publicul într-un loc nou. După edițiile organizate în Parcul Tineretului, evenimentul se mută în Parcul Sub Arini, în zona Stadionului Municipal, într-un spațiu mai mare și mai încăpător, care le-a permis organizatorilor să dezvolte zonele festivalului și să ofere mai mult loc publicului.

Timp de patru zile, noua locație va reuni două scene, concerte și DJ seturi, o zonă extinsă de food & drinks și un spațiu dedicat copiilor. Muzica anilor ’90 și 2000 rămâne însă în centrul festivalului, cu artiști și formații ale căror melodii s-au auzit ani la rând la radio, pe casete și CD-uri, în discoteci și la petreceri și ale căror refrene sunt cântate și astăzi.

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Sibiul de Odinioară se mută în Parcul Sub Arini

Schimbarea locației este una dintre cele mai importante transformări ale ediției din acest an. Festivalul lasă în urmă Parcul Tineretului și se mută într-un spațiu care permite o desfășurare mai amplă a întregului eveniment.

Zona Stadionului Municipal oferă mai mult spațiu în fața scenelor, dar și suprafețe mai generoase pentru zona gastronomică, Kids Zone și pentru publicul care va petrece aici după-amiezile și serile de joi până duminică.

Noua amplasare le oferă organizatorilor posibilitatea unei amenajări mai aerisite, cu zone mai bine delimitate și mai mult loc pentru public, fără ca Sibiul de Odinioară să piardă ceea ce l-a definit de la primele ediții: muzica, întâlnirea dintre generații și atmosfera relaxată a serilor de vară.

„Sibiul de Odinioară a crescut de la an la an, iar mutarea în Parcul Sub Arini vine firesc odată cu această dezvoltare. Aveam nevoie de un spațiu mai generos, care să ne permită să dezvoltăm festivalul și să oferim publicului mai mult confort. Păstrăm formatul cu două scene, dar anul acesta dezvoltăm zona dedicată DJ-ilor și avem mai mult spațiu pentru zona de food & drinks și pentru public. Cel mai important este însă că păstrăm atmosfera pentru care oamenii revin la Sibiul de Odinioară în fiecare vară. Vrem ca publicul să vină nu doar pentru un concert, ci să petreacă aici o după-amiază și o seară întreagă alături de prieteni și familie”, transmit organizatorii Sibiul de Odinioară.

Prima seară îi aduce pe scenă pe Akcent și Arsenium

Festivalul începe în forță chiar de joi, 20 august. Diana deschide programul de la DJ Stage la ora 17:00, iar de la 19:10 Akcent urcă pe Main Stage. La ora 21:15 este programat concertul Arsenium (ex O-Zone), iar de la 22:00, seara continuă alături de Disco Lindas.

Prima zi va fi una puternic legată de sound-ul anilor 2000, perioadă în care Akcent și O-Zone se numărau printre proiectele muzicale din această parte a Europei care ajungeau în clasamente și cluburi din numeroase țări.

Vineri, Angels și Pepe vor concerta pe scena principală, sâmbătă va veni rândul Body & Soul și Nick N&D, iar duminică, în ultima seară a festivalului, vor urca pe scenă AS XX și KAOMA.

Unul dintre cele mai așteptate momente ale ediției va fi concertul KAOMA, formația cunoscută în întreaga lume pentru „Lambada”, programat duminică, 23 august, de la ora 21:20. Pepe va concerta vineri, 21 august, iar publicul va putea asculta live melodii precum „Cine, cine”, „Numai iubirea”, „Îmi place” și alte piese cunoscute din repertoriul artistului.

Două scene, concerte și un DJ Stage mai mare

Sibiul de Odinioară păstrează formatul cu două scene, dar DJ Stage va avea în acest an dimensiuni mai mari și un concept dezvoltat pentru noua locație.

Main Stage va găzdui concertele KAOMA, Pepe, Akcent, Arsenium (ex O-Zone), Nick N&D, Angels, Body & Soul și AS XX. La DJ Stage, programul va fi asigurat pe parcursul celor patru zile de Diana, Disco Lindas, Codi Reivs, Mikhy și Maverick.

Programul este construit astfel încât muzica să înceapă în fiecare zi înaintea concertelor de pe scena principală și să continue seara cu DJ seturi.

Programul complet Sibiul de Odinioară 2026

Joi, 20 august

Festivalul începe joi cu Diana, de la ora 17:00. Akcent deschide seria concertelor pe Main Stage, de la 19:10, urmat de Arsenium (ex O-Zone), la 21:15. De la ora 22:00, programul continuă cu Disco Lindas.

17:00 – Diana – DJ Stage

19:10 – Akcent – Main Stage

21:15 – Arsenium (ex O-Zone) – Main Stage

22:00 – Disco Lindas – DJ Stage

Vineri, 21 august

Codi Reivs deschide cea de-a doua zi a festivalului. Angels urcă pe scena principală la ora 19:00, iar Pepe va concerta de la 21:10. Mikhy continuă seara la DJ Stage.

17:00 – Codi Reivs – DJ Stage

19:00 – Angels – Main Stage

21:10 – Pepe – Main Stage

22:00 – Mikhy – DJ Stage

Sâmbătă, 22 august

Programul zilei de sâmbătă începe cu Diana, urmată pe Main Stage de Body & Soul și Nick N&D. De la ora 22:00, Maverick continuă programul la DJ Stage.

17:00 – Diana – DJ Stage

19:20 – Body & Soul – Main Stage

21:20 – Nick N&D – Main Stage

22:00 – Maverick – DJ Stage

Duminică, 23 august

Ultima zi a festivalului începe cu Codi Reivs. AS XX urcă pe Main Stage la ora 19:15, iar de la 21:20 este programat concertul KAOMA. Disco Lindas continuă seara de la ora 22:00.

17:00 – Codi Reivs – DJ Stage

19:15 – AS XX – Main Stage

21:20 – KAOMA – Main Stage

22:00 – Disco Lindas – DJ Stage

De la burgeri și preparate la grill la churros și înghețată artizanală

Sibiul de Odinioară nu înseamnă doar concertele și programul celor două scene. În noua locație, publicul va avea la dispoziție și o zonă generoasă de food & drinks, deschisă în fiecare dintre cele patru zile, între orele 16:00 și 23:55.

Oferta culinară va merge de la burgeri și preparate grecești până la street food, preparate la grill, cârnați, cartofi, clătite, churros și înghețată artizanală.

La festival vor fi prezenți Burger Brothers, Greci pe Roți, Mr Cârnățescu, Street Bites, Tornado Chips, POKKA Churros, Lecas – clătite și Thurta. Thurta vine cu preparate la grill și înghețată artizanală.

Pentru băuturi, publicul va găsi Olha, cu cafea, Backyard, cu baruri, WineNot, cu vinuri, și Bubble Bar – Prosecco Van.

Kids Zone, cu tobogane și atracții pentru cei mici

Festivalul este pregătit și pentru familiile care vin împreună cu cei mici. În Kids Zone vor fi amenajate tobogane și atracții pentru copii, astfel încât părinții să poată petrece mai multe ore la Sibiul de Odinioară alături de întreaga familie.

Spre deosebire de programul muzical, care începe după-amiaza, Kids Zone va fi deschisă zilnic între orele 12:00 și 23:55.

Patru zile cu muzica anilor ’90 și 2000

De joi până duminică, Sibiul de Odinioară va readuce în Parcul Sub Arini o parte din atmosfera anilor casetelor și CD-urilor, a melodiilor înregistrate de la radio, a televiziunilor muzicale și a discotecilor.

Programul va trece de la pop și dance la latino și DJ seturi, completate de gastronomie și activitățile pregătite în spațiul festivalului.

Mutarea din Parcul Tineretului în Parcul Sub Arini – zona Stadionului Municipal marchează o nouă etapă pentru eveniment: mai mult spațiu pentru public și pentru zonele festivalului, un DJ Stage mai mare și posibilitatea ca experiența Sibiul de Odinioară să înceapă cu mult înaintea primului concert al serii.

Sibiul de Odinioară începe joi, 20 august, și continuă până duminică, 23 august, în Parcul Sub Arini – zona Stadionului Municipal. Intrarea este liberă.

„Sibiul de Odinioară” este un eveniment cofinanțat de Consiliul Local Sibiu, prin Primăria Municipiului Sibiu.

Partener principal: BILSTEIN

Parteneri strategici: GLS, Magnolia Residence, SOMA, Electrocon, Terra Building, Backyard și Vreau Reclamă.