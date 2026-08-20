Pe scurt: Șoferii din Sibiu au parte de o nouă serie de restricții de trafic: joi se închide un tronson întreg pe Șoseaua Alba Iulia, iar pe Rahovei și Rennes lucrările se prelungesc până în septembrie.

SC Apă Canal continuă lucrările la rețelele de apă și canalizare din Sibiu, iar la cererea constructorilor contractați de operator, Comisia pentru sistematizarea circulației a avizat mai multe restricții de trafic care afectează Șoseaua Alba Iulia, strada Rahovei și strada Rennes, potrivit unui comunicat transmis de Primăria Municipiului Sibiu.

Șoseaua Alba Iulia rămâne cu restricții de circulație până la jumătatea lunii septembrie

Pe sectorul cuprins între sensul giratoriu de la intersecția cu strada Turda și strada Livezii, în perioada 24 august – 18 septembrie 2026 vor continua lucrările de modernizare a conductei de apă. Intervențiile vor afecta banda 1 de deplasare, traficul urmând a fi deviat pe banda 2 pe sectoarele unde se lucrează, iar accesul pe străzile Cimitirului și Livezii va fi asigurat pe tot parcursul lucrărilor.

Tot pe Șoseaua Alba Iulia, în intersecția cu strada E. A. Bielz, vor continua până pe 28 august lucrările de reabilitare a rețelei de canalizare. În această fază se va închide traficul rutier pe banda de ieșire din sensul giratoriu înspre strada E.A. Bielz, urmând a fi creat un dublu sens de deplasare pe sectorul de stradă situat între strada Batozei și sensul giratoriu. De la intersecția cu strada Livezii și până în sensul giratoriu, traficul rutier va fi deviat pe banda 2 de circulație.

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O intervenție punctuală are loc chiar joi, 20 august 2026, între orele 09.00 și 18.00, când se va reface carosabilul afectat de lucrările de săpătură pentru cuplarea noii conducte de apă de la intersecția străzii Turda cu Șoseaua Alba Iulia.

Este necesară închiderea traficului pe sectorul cuprins între intersecția străzii Turda cu strada Bruxelles și sensul giratoriu de pe Șoseaua Alba Iulia. Pentru ocolirea acestui tronson, șoferii pot folosi celelalte străzi din zona industrială vest, în funcție de direcția de deplasare.

Restricții pe strada Rahovei și strada Rennes pentru cuplarea noilor conducte

Pe strada Rahovei, la intersecția cu bulevardul Mihai Viteazu, în perioada 25-28 august se va cupla la rețea noua conductă de apă. În zilele de 25 și 26 august, strada Rahovei va fi traversată cu o săpătură, din dreptul sediului Hidroelectrica până în zona verde de pe colțul bulevardului Mihai Viteazu, înainte de intersecția cu strada Rahovei, pe sensul de mers spre Piața Rahovei.

Traversarea se va face etapizat, sub trafic, circulația fiind deviată de pe o bandă pe cealaltă prin semnalizare rutieră.

În 27 și 28 august, bulevardul Mihai Viteazu va fi traversat cu o săpătură în zona sediului Hidroelectrica, fiind necesară închiderea traficului. Pe 27 august se va închide circulația înspre Șelimbăr, iar traficul dinspre Șelimbăr spre strada Rahovei se va desfășura doar pe banda 1.

Pe 28 august, traficul rutier înspre și dinspre Șelimbăr se va face pe câte o bandă pe sens, deviat pe cele două benzi folosite în mod normal pentru deplasarea spre Șelimbăr, de lângă sediul Transelectrica.

Tot pe strada Rahovei, pe sectorul dintre Calea Cisnădiei și strada Plugarilor, s-au prelungit lucrările de modernizare a conductei de apă, cu termen de finalizare 28 august.

Pe strada Rennes, pe tronsonul dintre strada Z. Boiu și strada Școala de Înot, intervențiile pentru modernizarea conductei de apă au fost prelungite până pe 15 septembrie.

Tronsonul va rămâne închis circulației, iar modificările aduse traficului pe strada Justiției și strada Z. Boiu, menite să fluidizeze circulația, rămân în vigoare. În cadrul aceleiași lucrări, la intersecția cu strada Școala de Înot se va monta un cămin de vane; traficul nu va fi închis complet, dar vor exista devieri, în funcție de stadiul lucrărilor de infrastructură.

Restricțiile fac parte dintr-o serie mai amplă de lucrări la rețelele de apă și canalizare din Sibiu care afectează traficul în oraș pe parcursul verii și toamnei acestui an.