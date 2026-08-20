Șoferul autobuzului care a făcut prăpăd la Mediaș era beat: a lovit 12 mașini

Un accident rutier, în care au fost implicate un autobuz și 12 autoturisme, a avut loc joi la Mediaș. Evenimentul s-a produs din cauza unui șofer beat.

Un șofer de autobuz, în vârstă de 65 de ani, este vinovat de producerea accidentului de joi de la Mediaș. El a pierdut controlul volanului și a lovit 12 mașini.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autobuz pe strada Mihai Eminescu, din municipiul Mediaș, un bărbat, în vârstă de 65 de ani, domiciliat în municipiul Mediaș, a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu mai multe autoturisme. În accidentul rutier au fost implicate un mijloc de transport în comun și 12 autoturisme”, a transmis Vlad Teodosiu-Păducel, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

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Conducătorul autobuzului a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultat a indicat o valoare de 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma evenimentului, acesta, dar și alte 3 persoane, respectiv un bărbat, în vârstă de 56 de ani, domiciliat în municipiul Mediaș, conducător al unui taxi, și doi pasageri dintr-un alt autoturism, respectiv o femeie, în vârstă de 26 de ani, și un bărbat, în vârstă de 32 de ani, ambii domiciliați în localitatea Blăjel, au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

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Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.

Traficul rutier este în continuare blocat total.