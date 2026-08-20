Consilierii județeni sunt chemați să aprobe achiziționarea unor servicii externe specializate de consultanță, asistență și reprezentantul în materie penală pentru Spitalul Clinic Județean (SCJU) Sibiu. Unitatea sanitară are nevoie de avocat într-un dosar privind un control al Camerei de Conturi.

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au cerut Spitalului Județean Sibiu să predea o serie de înscrisuri și date necesare continuării urmăririi penale într-un dosar ce are legătură cu auditul efectuat de Camera de Conturi pentru perioada 2023-2024, atunci când manager al spitalului era Daniel Chelcea.

„Prin Ordonanța din 30.06.2026, Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice a solicitat SCJU Sibiu predarea unor înscrisuri și informații necesare continuării urmăririi penale începute cu privire la infracțiunea prevăzută de art. 297 alin. (1) Cod penal. Documentele solicitate privesc inclusiv misiunea de audit a Camerei de Conturi din Sibiu pentru perioada 2023-2024, derularea unor contracte și atribuțiile de serviciu ale unor persoane nominalizate”, se arată în adresa înaintată de Robert Fotache, managerul spitalului, către CJ Sibiu.

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Spitalul nu are personal juridic propriu care să preia această activitate, motiv pentru care este nevoie de un avocat specializat pe penal. „Având în vedere specificul cauzei, caracterul economico-financiar și tehnic al aspectelor cercetate, precum și necesitatea unei expertize practice aprofundate în drept penal și procesual penal, apreciem că activitățile juridice necesare acestei cauze nu pot fi asigurate în condiții optime exclusiv prin personalul juridic propriu, a cărui activitate curentă este concentrată în principal asupra litigiilor civile, de muncă, contenciosului administrativ și activității juridice instituționale”, se mai arată în adresă.

Reprezentanții spitalului spun că „solicitarea are caracter preventiv și instituțional”, iar aceasta nu reprezintă o apreciere asupra existenței unei fapte penale, asupra vinovăției vreunei persoane și nici o recunoaștere a unei eventuale răspunderi a spitalului.

Vă reamintim că, în perioada menționată, managerul spitalului era Daniel Chelcea. El a venit la conducerea unității spitalicești în octombrie 2021 și a demisionat în aprilie 2025. El a reclamat atunci că decizia a venit pe fondul unor „divergențe puternice cu conducerea Consiliului Județean”. De altfel, CJ Sibiu a negat existența unor divergențe, însă a transmis atunci că instituția „a primit numeroase sesizări venite atât din interiorul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, cât și din afara acestuia, cu privire la utilizarea deficitară a resurselor financiare și medicale ale celui mai mare furnizor de servicii medicale publice din județul Sibiu” motiv pentru care s-a cerut efectuarea unui audit extern. (DETALII AICI)