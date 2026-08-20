Un tânăr din Boița a fost atacat de un urs pe o pășune aflată pe raza comunei. Acesta a scăpat ca prin minune din ghearele animalului, iar acum se află în spital. Primarul Nicolae Cocoș cere autorităților competente reglementări clare și eficiente, astfel încât cetățenii să fie în siguranță.

Teribilul eveniment a avut loc în după-amiaza zilei de 18 august. Tânărul, care este fermier, mergea la stâna aflată într-o pășune de pe raza comunei, când a fost mușcat de un urs. Din fericire, el a reușit să scape, iar acum e internat în spital.

Primarul comunei Boița spune că rănile suferite sunt grave. „O mare parte dintre cetățenii comunei Boița, asemenea comunităților de munte din Mărginimea Sibiului, practică de sute de ani creșterea animalelor. Este o ocupație tradițională, parte din identitatea și patrimoniul nostru local, transmisă din generație în generație. Din păcate, această tradiție și, mai ales, siguranța oamenilor care o duc mai departe sunt tot mai grav amenințate de prezența urșilor în zonele de pășunat. În după-amiaza zilei de 18 august 2026, un tânăr fermier din comunitatea noastră a fost atacat de urs la stâna din pășunea alpină „Floare”, acolo unde, an de an, fermierii din Boița urcă turmele de oi, continuând o tradiție veche de sute de ani. Tânărul a suferit răni grave, iar faptul că tragedia nu a fost una și mai mare se datorează curajului și stăpânirii de sine de care a dat dovadă în acele momente”, a transmis primarul Nicolae Cocoș într-o postare pe Facebook.

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Edilul localității consideră că trebuie luate măsuri înainte ca tragediile să se producă. De aceea, el face un apel public și le cere autorităților competente să pună în aplicare „reglementări clare, aplicabile și eficiente care să permită, împreună cu asociațiile și administratorii fondurilor cinegetice, intervenția rapidă și responsabilă în situațiile în care urșii reprezintă un pericol pentru viața și integritatea oamenilor sau pentru animalele acestora”.

„În numele comunității din Boița, transmit tânărului fermier atacat întreaga noastră solidaritate și îi doresc însănătoșire grabnică. Autorităților centrale care au putere de reglementare le transmit un mesaj simplu și ferm: să nu așteptăm următoarea tragedie pentru a face ce trebui făcut astăzi”, este mesajul primarului comunei Boița, Nicolae Cocoș.

Prezența urșilor este tot mai frecventă în județul Sibiu. Animalele coboară în special în satele aflate în apropierea munților și pădurilor, dar ajung și în oraș. În multe dintre cazuri sunt produse daune în gospodăriile oamenilor și au loc și tragedii. La începutul verii, un tânăr de 34 de ani a murit după ce a fost atacat de urs în satul Prod. (DETALII AICI)