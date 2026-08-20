Pe scurt: Localnicii îi spun „Titanicul de pe Sava”. Povestea navei scufundate de o mină germană în 1945 iese acum la lumină odată cu apele tot mai secate ale continentului.

Epava unui remorcher cu aburi datând de la începutul anilor 1900 este cea mai recentă relicvă istorică ieșită la suprafață din apele tot mai puține ale Serbiei, pe măsură ce râurile Europei seacă din cauza căldurii extreme și a secetei prelungite, potrivit Mediafax.

Coca ruginită, care odinioară aparținea unei nave cunoscute sub numele de „Slovenianul”, a ieșit la suprafață la începutul lunii august din râul Sava, afluent al Dunării, în apropierea orașului sârb Sremska Mitrovica, situat la 70 de kilometri nord-vest de Belgrad. Deși unele părți ale epavei mai ieșiseră la suprafață și în trecut, localnicii spun că nava nu a fost niciodată atât de vizibilă.

„Au trecut câțiva ani de când a fost văzută ultima oară, așa că există un interes destul de mare”, a declarat istoricul Andrija Popovic, directorul muzeului orașului. „Este cu adevărat ceva ce nu vezi în fiecare zi”, a adăugat el, referindu-se la barca supranumită „Titanicul de pe Sava” de presa sârbă.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Potrivit lui Popovic, nava a fost construită în 1913 într-un șantier naval din Budapesta, oraș care pe atunci făcea parte din Imperiul Austro-Ungar. Avea o lungime de aproximativ 54 de metri și a fost numită inițial „Vag”, denumire care în limba maghiară înseamnă „Vah”, cel mai lung râu din Slovacia. Echipată cu un motor cu aburi, nava transporta mărfuri grele între Budapesta și alte orașe de-a lungul Dunării, iar în timpul Primului Război Mondial și-a întrerupt, în mare parte, cursele.

După destrămarea Imperiului Austro-Ungar, nava a trecut la noul Regat al Sârbilor, Croaților și Slovenilor, care a devenit ulterior fosta Iugoslavie.

„Atunci a fost redenumită «Slovenianul»”, a spus Popovic, adăugând că rămâne un mister motivul pentru care a fost ales acest nume.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, după ce forțele antifasciste iugoslave au eliberat Belgradul în 1944, nava a fost folosită pentru a transporta răniții și echipamentul, în timp ce trupele germane erau împinse tot mai spre vest. Nava, care transporta combatanți răniți, s-a scufundat la sfârșitul lunii aprilie 1945, după ce a lovit o mină germană.

„S-a scufundat și a rămas în același loc de atunci”, a declarat istoricul Popovic.

Alte vestigii istorice ies la iveală pe fondul secetei din Europa

„Slovenianul” nu este singurul vestigiu scos la lumină de seceta prelungită de pe cursul Dunării. În ultima perioadă au mai apărut o motocicletă de război folosită de trupele naziste Wehrmacht, găsită la Budapesta, rămășițele unui mamut lânos tânăr descoperite în Bulgaria, precum și fundațiile unui pod din secolul al IV-lea, de pe vremea lui Constantin cel Mare.

Dincolo de descoperirile istorice, nivelul scăzut al Dunării și al Rinului a perturbat alimentarea cu energie electrică, aprovizionarea cu apă și, în unele cazuri, comerțul pe apă. Nivelul scăzut al Dunării a determinat închiderea celor două reactoare de la centrala nucleară de la Cernavodă, în timp ce în Ungaria autoritățile au făcut eforturi de a menține funcțională centrala nucleară Paks.

O secetă care durează de luni de zile a devastat recoltele de la Olanda până în Bosnia și a provocat penurii de apă care se extind până în Alpi, iar Dunărea a ajuns recent la cel mai mic debit din istorie.