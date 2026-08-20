Pe scurt: Trei bebeluși, o mamă și o echipă medicală care a lucrat non-stop: povestea tripleților din Sibiu care au cântărit la naștere 750, 1.010 și 1.030 de grame arată cât de aproape a fost tragedia de miracol.

Sibianca Andreea Fofelzan, în vârstă 26 de ani a povestit, într-un interviu publicat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, cum a trecut prin nașterea prematură a celor trei fii ai săi și prin trei luni de spitalizare la secția de Neonatologie.

Andreea și soțul ei își doriseră mult un copil și ajunseseră la București pentru investigații medicale. Sarcina a fost confirmată în ianuarie, după ce în decembrie apăruseră primele grețuri.

„Vestea am primit-o cu brațele deschise și cu multe lacrimi. Nu ne-am așteptat să avem parte de trei miracole în viața noastră”, a spus femeia.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Cezariană de urgență, după ce unul dintre feți nu mai era alimentat constant

Cu o săptămână înainte de naștere, Andreea a fost internată pentru monitorizare, după ce s-a observat că unul dintre cei trei feți nu mai era alimentat constant. Medicul Valentin Voiașciuc, care i-a supravegheat sarcina, a constatat că situația se deteriorează și a decis cezariana de urgență.

„Sala de nașteri a fost plină de doctori, asistenți și studenți”, a povestit mama.

Operația a decurs bine, iar cei trei copii au supraviețuit, venind pe lume cu greutăți extrem de mici: 750 de grame, 1.010 grame și 1.030 de grame. Nașterea a avut loc pe 4 iunie 2026, dată pe care Andreea o descrie drept „cea mai frumoasă zi din viața noastră”.

În timpul intervenției, medicul anestezist Bogdan Vintilă a rămas tot timpul lângă capul pacientei, împreună cu o asistentă, pentru a se asigura că totul e în regulă.

„Am fost speriată, dar datorită sprijinului lor am reușit”, a spus Andreea. Medicul Voiașciuc a continuat să vină zilnic să vadă cum se simte, inclusiv după naștere, atunci când femeia a avut nevoie de ajutor.

Trei luni la Neonatologie: „Toată mânuța lui era cât unghia de la degetul mare”

Primul moment în care Andreea și-a văzut mai clar cei trei copii a fost la două zile după operație, când a fost condusă la secția de Neonatologie de o infirmieră.

„Am fost copleșită de emoții pentru că erau atât de mici și de fragili. Erau conectați la aparate și aveau multe cabluri prinse de ei”, a povestit ea. Bebelușii au primit numele Andreas, Ianis și Gabriel.

Perioada petrecută în spital a fost marcată de suișuri și coborâșuri

Din luna februarie a sarcinii, Andreea a fost nevoită să stea la pat pentru a duce sarcina cât mai mult, cu soțul drept cel mai mare sprijin.

Odată născuți, cei trei au avut nevoie de îngrijiri intensive de neonatologie, iar mama a descris drept cel mai greu moment învățarea mulsului, un proces pentru care a avut nevoie de mult timp și de ajutorul constant al personalului medical. Speranța cea mai mare a venit atunci când Andreea i-a ținut pentru prima dată în brațe.

„Toți trei aveau căciulițe tricotate, erau plini de cabluri și erau atât de micuți, încât îți era frică și să îi miști. Cel mai mic dintre ei m-a ținut de deget. Toată mânuța lui era cât unghia de la degetul mare”, a spus ea. Zi de zi, mama urmărea evoluția greutății copiilor și progresele lor: au învățat să respire singuri, să mănânce la biberon și să își coordoneze mișcările.

Andreea a mulțumit întregii echipe de la Neonatologie pentru sprijinul oferit pe tot parcursul internării.

„Doctorii de la Neonatologie, chiar dacă poate nu vorbeau zi de zi cu mine, știau cu ce mă confrunt și veneau să vorbim. Asistentele ne-au văzut zi de zi evoluția și, când aveam o zi mai proastă sau o problemă, erau acolo”, a explicat ea, adăugând că îi deosebește pe cei trei băieți după gropițele din obraji și de la bărbie.

După aproximativ trei luni petrecute în spital, familia s-a pregătit pentru externare și drumul spre casă.

„Este o reușită, deoarece copiii se pot numi băieți mari și sunt pregătiți de următoarea etapă”, a spus Andreea, care a definit toată perioada printr-un singur cuvânt: răbdare. Despre cei trei „muschetari”, cum îi numește, spune că sunt băieți cuminți și că nu are emoții în privința primelor nopți petrecute acasă, după ce a învățat în spital cum să lucreze cu ei.