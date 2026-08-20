Pe scurt: O agendă cu însemnări de mână a dat de gol o schemă de plăți ilegale derulată timp de trei ani la un complex turistic din Vâlcea. Cum au fost păcăliți statul și cei 70 de angajați.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) desfășoară „verificări naționale” la firmele din domeniul HoReCa și a anunțat descoperirea unui caz de evaziune fiscală la un complex turistic din județul Vâlcea, care a plătit ilegal 70 de angajați timp de aproape trei ani, potrivit startupcafe.ro.

Potrivit unui comunicat oficial al instituției, societatea a suplimentat salariile contractuale ale angajaților cu sume care nu au fost evidențiate în documentele contabile și pentru care nu s-au plătit obligațiile fiscale către stat.

Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală au descoperit, în urma controlului, „o evidență dublă a unor plăți de natură salarială, respectiv o agendă în care erau consemnate diferite plăți informale acordate în mod sistematic angajaților”, arată ANAF.

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Aproape trei ani de plăți ilegale, ascunse în documente false

Fiscul a analizat declarațiile fiscale depuse de firmă și evidența contabilă a societății. Din investigație a rezultat că reprezentanții complexului turistic au folosit, în perioada 2022-2025, suma de 4,3 milioane de lei pentru plăți salariale nedeclarate, banii provenind direct din societate.

Sumele retrase din firmă au fost evidențiate în contabilitate prin documente care indicau „situații de fapt nereale cu scopul de a ascunde destinația reală a acestora”, potrivit ANAF. Astfel, reprezentanții firmei ar fi urmărit să se sustragă de la îndeplinirea obligațiilor fiscale corespunzătoare acordării unor venituri de natură salarială.

Firma a plătit integral 1,88 milioane de lei către bugetul de stat

Inspectorii antifraudă au reîncadrat fiscal veniturile plătite ilegal salariaților și au calculat obligații fiscale suplimentare care totalizează 1,88 milioane de lei. Societatea a achitat integral suma la bugetul general consolidat al statului la finalizarea controlului, recunoscând astfel faptele constatate de inspectori.

ANAF avertizează că verificările Direcției Generale Antifraudă Fiscală vor continua în domeniul HoReCa, „pentru combaterea evaziunii fiscale și menținerea unui mediu fiscal echitabil”.

Instituția subliniază consecințele acestor practici asupra angajaților: „virarea incompletă sau defectuoasă a contribuțiilor sociale obligatorii afectează atât realizarea veniturilor bugetare, cât și dreptul angajaților la protecția socială asigurată de pensie și servicii medicale”, se arată în comunicatul ANAF.