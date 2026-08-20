Weekend pentru toate gusturile: Kaoma, Akcent, Pepe și mulți alții la „Sibiul de Odinioară”, dar nu ratați nici festivalul de la Hosman și concursul de șah pentru copii

Weekendul 21–23 august vine cu o mulțime de evenimente în Sibiu și în împrejurimi. Sibiul de Odinioară, festivalul care dă startul distracției încă de joi, continuă până duminică în Parcul Sub Arini, în timp ce la Hosman are loc Holzstock Festival. În oraș și în împrejurimi sunt programate competiții sportive, drumeții, un turneu de fotbal caritabil, o cursă de alergare de noapte și activități pentru copii.

Sibiul de Odinioară mută distracția în Parcul Sub Arini

Sibiul de Odinioară dă joi, 20 august, startul ediției din 2026, prima organizată în Parcul Sub Arini, în zona Stadionului Municipal. Până duminică, 23 august, sibienii sunt așteptați la patru zile de concerte, DJ seturi, gastronomie și activități pentru întreaga familie.

Pe scena principală vor urca KAOMA, Pepe, Akcent, Arsenium (ex O-Zone), Nick N&D, Angels, Body & Soul și AS XX.

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Programul este completat de artiștii și DJ-ii Diana, Disco Lindas, Codi Reivs, Mikhy și Maverick, care vor urca pe DJ Stage. Accesul la festival este gratuit.

Pentru cei care vor să petreacă mai multe ore în parc, organizatorii au pregătit și o zonă de gastronomie, astfel încât evenimentul să poată fi transformat într-o ieșire pentru întreaga familie.

Citește și: Sibiul de Odinioară începe joi în Parcul Sub Arini: 4 zile cu KAOMA, Pepe, Akcent, Arsenium, Angels, Body & Soul, AS XX și hiturile anilor ’90 și 2000

Holzstock Festival, trei zile de muzică în cetatea de la Hosman

Între 21 și 23 august, curtea bisericii fortificate din Hosman devine din nou loc de întâlnire pentru muzică alternativă, artă, ateliere și oameni veniți din țară și din străinătate.

Holzstock Festival ajunge la ediția cu numărul 12 și propune trei zile în care ritmul obișnuit al vieții este înlocuit de concerte, activități și întâlniri într-un spațiu neobișnuit pentru un festival.

Evenimentul se desfășoară într-o atmosferă mai restrânsă decât marile festivaluri, iar participanții pot campa între zidurile cetății. Concertele continuă până târziu în noapte, iar programul include și ateliere și activități artistice.

Citește și: Holzstock Festival 2026, lângă Sibiu: trei zile în afara timpului, în biserica fortificată din Hosman / video

Șah pentru copii și adulți la Shopping City Sibiu

Sâmbătă, 22 august, Shopping City Sibiu găzduiește prima competiție din seria „Șah în Școală 2026”.

Blitz Summer Cup Sibiu se desfășoară în zona Food Court și include două categorii de competiție.

De la ora 10:30 are loc Blitz Open, omologat FIDE, cu nouă runde, în sistem 5 minute + 3 secunde.

De la ora 17:00 sunt programate turneele pentru categoriile U11 și U8. Acestea sunt neomologate și se desfășoară în șapte runde, în sistem 5 minute + 5 secunde.

Citește și: Petreceri, ateliere gratuite și competiții de șah pentru copii la Shopping City Sibiu

Filme noi la CineGold

Cei care preferă o seară mai liniștită pot alege o vizită la cinema. La CineGold, în Promenada Mall Sibiu, sunt programate mai multe filme noi și producții aflate în cinematografe. Printre cele mai cunoscute sunt „Weekend la SPA”, „Patrula Cățelușilor: În Lumea Dinozaurilor”, „Capătul străzii Stejar”, „Odiseea” și „Omul Păianjen”.

Vezi programul complet aici!

Drumeții în Munții Făgăraș și pe Via Transilvanica

Cei care preferă muntele au mai multe variante pentru acest weekend.

Sâmbătă, 22 august, este programată drumeția pentru femei „Golden Hour la Hosman și Hochfeld”, alături de ghidul Nicoleta Ocneriu.

Tot sâmbătă are loc o drumeție în Munții Făgăraș, pe traseul Vf. Scara – Vf. Ciortea – Lacul Avrig, cu Radu Zaharie.

Duminică, 23 august, iubitorii de trasee pot merge pe Via Transilvanica, pe ruta Biertan – Richiș, alături de Daniel Hegheș.

Tot duminică este programată drumeția „Poteci și cabane celebre – trecut și prezent”, dedicată istoriei infrastructurii de drumeție montană din Carpați.

Mai multe detalii despre program și despre dificultatea traseelor se găsesc aici.

Zilele Mocăniței pe Valea Hârtibaciului

Pentru cei care vor să iasă din oraș, Valea Hârtibaciului rămâne o variantă de luat în calcul. La Zilele Mocăniței, programate pe 5 și 6 septembrie la Gara Cornățel, copiii vor avea parte de pictură pe hârtie, pictat trenulețe, badminton și jocurile copilăriei.

Fotbal caritabil pentru Tudor Lungu

Sâmbătă, 22 august, comunitatea sibiană se mobilizează pentru sprijinirea lui Tudor Lungu, agent al Poliției Orașului Avrig, grav rănit în accidentul rutier produs pe DN1, la intrarea în Bradu.

La Stadionul Voința, de la ora 10:00, are loc Cupa Solidarității, un turneu de fotbal caritabil.

Taxa de participare este de 500 de lei pentru fiecare echipă, iar toți banii strânși vor fi donați familiei lui Tudor Lungu.

Înscrierile se fac prin mesaj direct.

Night Cross Challenge la Muzeul ASTRA, Festivalul Brânzei și Țuicii, alte opțiuni

Vineri seara, la Muzeul ASTRA, este programat Night Cross Challenge, o cursă de alergare care începe după înserare.

Participanții adulți pot alege între trasee de 4,5 și 9 kilometri, iar pentru copii sunt pregătite curse de 500, 1.000 și 1.300 de metri.

Startul se dă din zona scenei de pe lac, iar traseul este marcat pe întreaga lungime.

Tot în acest weekend are loc cea de-a XXIII-a ediție a Festivalului Brânzei și al Țuicii, pe Valea Ștezii în Rășinari.

Duminică se va pregăti Bulzul Festivalului 2026. Prepararea cocoloșului cu brânză de dimensiuni impresionante este o tradiție pentru localnici, dar și pentru vizitatori, fiind unul dintre cele mai așteptate momente ale festivalului. Bulzul gigant va fi pregătit de gospodarii din comună din mămăligă coaptă la foc cu lemne, brânză de oaie și smântână.