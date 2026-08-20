Pe scurt: Un profesor sibian care a condus 32 de ani Asociațiunea ASTRA a fost sărbătorit la Hamba, unde a fost lansat și un volum omagial semnat de peste 20 de personalități culturale.

Parohia „Sfântul Nicolae” din Hamba, din Protopopiatul Sibiu, a fost gazda unui eveniment aniversar și omagial dedicat profesorului universitar doctor Dumitru Acu, la împlinirea vârstei de 81 de ani.

Inițiativa a venit din partea preotului paroh dr. Ioan-Remus Răsvan, iar întâlnirea, desfășurată pe 16 august 2026, a reunit oameni de cultură, cadre universitare, reprezentanți ai Asociațiunii ASTRA, membri ai Despărțămintelor ASTRA din țară și din Republica Moldova, precum și numeroși credincioși, potrivit Mitropolia Ardealului.

Evenimentul a fost organizat în anul pe care Biserica Ortodoxă Română l-a proclamat Anul omagial al pastorației familiei creștine, context în care organizatorii au subliniat traseul profesorului Acu ca soț, părinte, dascăl și mentor pentru generații de studenți la Facultatea de Științe din Sibiu.

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O liturghie și un volum omagial lansat la Hamba

Ziua a debutat cu Sfânta Liturghie, săvârșită de părintele Constantin Necula împreună cu părintele paroh dr. Ioan-Remus Răsvan, în Parohia „Sfântul Nicolae” din Hamba. După slujbă, au luat cuvântul prof. Mirela Stanciu, membru afiliat al Academiei Oamenilor de Știință din România, prof. univ. dr. Elena Macavei, de la Facultatea de Științe din Sibiu, și Valentina Butnariu, publicistă și președinta Societății Culturale „Limba noastră cea română!” din Chișinău.

Momentul central al întâlnirii a fost lansarea volumului omagial „Împlinire și dăruire. Prinos de cinstire adus Prof. Univ. dr. Dumitru Acu la împlinirea vârstei de 81 de ani”, apărut în 2026 la Editura Asociațiunii ASTRA și prefațat de părintele dr. Ioan-Remus Răsvan.

Printre autorii care au contribuit la volum se numără prof. dr. Ioan-Aurel Pop, fost președinte al Academiei Române, părintele Constantin Necula, dr. Alexiu Tatu, prof. univ. dr. Ioana Narcisa Crețu, conf. dr. Clementina Mihăilescu, prof. Mihaela Gârlea, Maria Cioica, dr. Ioan Lăcătușu, prof. univ. dr. Elena Macavei, Ioan Popa, Doina Focșa, Liviu Dârjan, Ioan Seni, Ana Hinescu, Corina Bărăgan Sporea, Mircea Ghe. Dragoș, Valentina Butnariu, Ioan Mititean, dr. Luminița Cornea, Lucia Baki, prof. dr. Lidia Carmen Pircă și prof. Maria Ana Motora, mulți dintre ei fiind, la rândul lor, președinți ai Despărțămintelor ASTRA din țară și din afara granițelor României.

32 de ani la conducerea Asociațiunii ASTRA

Profesorul Dumitru Acu a condus timp de 32 de ani Asociațiunea ASTRA, fiind considerat de colegii săi un lider și un „părinte” al acestei instituții culturale. În 2025, conducerea organizației a fost preluată de pr. prof. univ. dr. Constantin Necula, iar profesorul Acu a primit calitatea de președinte de onoare. El a coordonat, în paralel, activitatea Editurii Asociațiunii ASTRA, mandat preluat, la propunerea noii conduceri, de pr. dr. Ioan-Remus Răsvan.

Profesorul este autorul unei bogate activități științifice și culturale, cu numeroase publicații apărute la edituri de prestigiu, dedicate cercetării, educației și promovării valorilor culturale românești.

La eveniment, profesorul Dumitru Acu a fost felicitat de credincioși, de reprezentanții comunității și de autoritățile locale, precum și de grupul vocal „Doruri sibiene”, coordonat de prof. Izabela Tomiță.

Primarul Ionuț Maier i-a transmis, în numele comunităților din Șura Mare și Hamba, recunoștința pentru contribuția sa la viața comunității.