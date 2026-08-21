UPDATE: Ceea ce părea inițial un accident rutier produs în toiul nopții la Vurpăr s-a transformat într-un caz cu patru acuzații. Verificările polițiștilor au scos la iveală că tânărul de 22 de ani aflat la volan nu avea permis de conducere, autoturismul fusese sustras, iar acesta era și băut. În plus, șoferul nu a oprit la semnalul polițiștilor și a încercat să fugă, fiind urmărit până la momentul în care s-a răsturnat cu mașina.

Aparatul alcooltest a indicat 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat, astfel că tânărul a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Un accident rutier a avut loc în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 2:00, la intrarea în localitatea Vurpăr.

La fața locului au intervenit echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu și ale ISU Sibiu.

„Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu a intervenit azi noapte în jurul orei 2:00, la un accident rutier, produs la intrarea în localitatea Vurpăr. Un autoturism a lovit un cap de pod și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Echipajele SAJ și ISU sosite la fața locului au asistat medical două persoane, bărbați de 17 respectiv 22 de ani”, a transmis SAJ Sibiu.

Bărbatul de 22 de ani, care prezenta traumatisme ale membrelor superioare, a fost transportat de echipajul SAJ la UPU Sibiu.

Cea de-a doua victimă a fost transportată la CPU Luther de către echipajul ISU.

ISU Sibiu oferă detalii suplimentare despre intervenția forțelor de urgență, precizând că la fața locului au acționat un echipaj SMURD, o ambulanță SAJ și o autospecială de stingere. Potrivit instituției, minorul de 17 ani „a fost preluat de echipajul SMURD și transportat la CPU Luther întrucât a suferit un traumatism cranian”, în timp ce tânărul de 22 de ani a fost preluat de echipajul SAJ.