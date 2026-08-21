Pe scurt: Candidații din județul Sibiu au depus 269 de contestații la Bacalaureatul de toamnă, cele mai multe la Liceul „Onisifor Ghibu”. Nota de la recorectare este definitivă, iar rezultatele finale se afișează luni, 24 august.

Elevii nemulțumiți de notele obținute la Bacalaureatul de toamnă au depus 269 de contestații la cele trei centre de examen din județul Sibiu, potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu. Etapa de vizionare a lucrărilor scrise și de depunere a contestațiilor s-a încheiat joi, 20 august 2026, la ora 17:00.

Cele mai multe contestații, la Română și Biologie

Limba și literatura română rămâne disciplina care generează cele mai multe nemulțumiri: 62 de contestații venite de la candidații de profil real și încă 24 de la umanist, adică 86 în total. Urmează Biologie vegetală și animală, cu 52 de contestații, și Matematică (tehnologic), cu 48 – proba după care candidații sibieni declarau că subiectele au fost mai ușoare decât în vară.

Situația completă pe discipline arată astfel:

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Limba și literatura română (real) – 62

Biologie vegetală și animală – 52

Matematică (tehnologic) – 48

Geografie – 31

Limba și literatura română (umanist) – 24

Istorie – 22

Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană – 12

Logică, argumentare și comunicare – 7

Chimie anorganică – 3

Fizică (tehnologic) – 3

Limba germană maternă, Matematică (științele naturii), Informatică C++, Filosofie și Sociologie – câte 1

Centrele cu cele mai multe contestații

Cele mai multe contestații au venit de la candidații care au susținut examenul la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Sibiu – 94. Urmează Colegiul „Școala Națională de Gaz” din Mediaș, cu 91 de contestații, și Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu, cu 84. Cele trei unități au funcționat ca centre de examen pentru întregul județ în sesiunea august 2026.

Nota primită la contestație este definitivă

Inspectoratul atrage atenția candidaților asupra unui aspect esențial: la Bacalaureat, recorectarea poate merge și în jos. Conform OMEN 4.950/2019, cu modificările și completările ulterioare, nota stabilită în etapa de soluționare a contestațiilor rămâne definitivă indiferent dacă este mai mare sau mai mică decât cea inițială.

„Nota obținută în etapa de soluționare a contestațiilor este notă definitivă” OMEN 4.950/2019, art. 11 alin. (4)

Practic, nota nu mai poate fi modificată ulterior și devine nota candidatului la proba respectivă. De altfel, modul în care se lucrează la recorectare este pe cale să se schimbe: Ministerul Educației a anunțat noi reguli pentru diferențele de peste un punct între evaluarea inițială și cea de la contestații, atât la Bacalaureat, cât și la Evaluarea Națională.

Rezultatele finale se afișează luni, 24 august

Notele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate luni, 24 august 2026. Este un decalaj față de calendarul comunicat inițial, care prevedea publicarea rezultatelor finale vineri, 21 august. Ca și în cazul notelor inițiale, rezultatele pot fi consultate în centrele de examen și pe bacalaureat.edu.ro.

Doar 31,6% dintre candidați au promovat înainte de contestații

Valul de contestații vine după o sesiune cu rezultate slabe. La afișarea notelor din 18 august, rata de promovare în județul Sibiu era de 31,6%, cu 322 de candidați promovați din 1.002 prezenți la toate probele. Cea mai mare medie din județ a fost 8,38, obținută de un absolvent al Colegiului Național „Samuel von Brukenthal”, care a susținut doar proba de matematică.

Sesiunea de toamnă este destinată în principal absolvenților care nu au promovat examenul în vară. În sesiunea din iunie–iulie, „Lazăr”, „Brukenthal” și „Șaguna” dominau topul liceelor sibiene după rata de promovare.