Pe scurt:
O roată desprinsă de pe o platformă cu mașini a traversat carosabilul pe Valea Oltului și a fost lovită de un alt vehicul, în timp ce șoferul care a pierdut-o și-ar fi continuat drumul aproape 10 kilometri fără să oprească.
O platformă încărcată cu mai multe autoturisme și-a pierdut una dintre roți în mers, joi seară, 20 august 2026, pe Valea Oltului. Piesa desprinsă a ajuns direct pe sensul opus, unde a fost lovită de o utilitară, iar șoferul aflat imediat în spate a tras brusc de volan și a evitat o coliziune care putea avea urmări grave, potrivit Libertatea.
Roata a ajuns direct pe contrasens
Momentul a fost surprins de o cameră de bord și distribuit ulterior pe Facebook. În imagini se vede platforma înmatriculată în Argeș, încărcată cu mai multe mașini, în timp ce una dintre roțile din partea stângă-spate se desprinde și pornește spre cealaltă bandă. Incidentul s-a petrecut într-o zonă cu viraje, unde vizibilitatea este redusă.
După ce se desprinde de platformă, roata traversează carosabilul și ajunge pe banda destinată vehiculelor care circulau din sens opus. O utilitară care venea regulamentar o lovește. Șoferul unui alt vehicul aflat imediat în spatele acesteia frânează și virează rapid pentru a evita impactul. Din imagini se poate observa că vehiculul din spate era tractat cu o șufă.
Platforma nu s-ar fi oprit imediat după ce a rămas fără roată. Potrivit persoanei care a realizat filmarea, conducătorul auto și-ar fi continuat deplasarea mai bine de 10 kilometri și ar fi fost oprit ulterior chiar de el.
„Să predea permisul cât mai repede posibil”
Filmarea a provocat numeroase reacții pe rețelele sociale. Oamenii au criticat atât faptul că cele două camionete foloseau o chingă mult prea scurtă, cât și faptul că șoferul platformei nu s-ar fi oprit imediat.
„Deci «profesionistul» cu platforma care a pierdut roata a mai mers 10 km? Să predea permisul cât mai repede posibil”, a comentat un internaut. „Încă se mai trage la șufă? Mai ales dube și pe Valea Oltului. Dacă se loveau, să vezi atunci amenzi și cam adio asigurări”, a scris un altul.
Un alt utilizator a criticat lungimea chingii și reacția șoferului din autoturismul tractat: „Ori este șofer bun și a luat o decizie de moment văzând că are cumva o porțiune liberă pe sensul opus, ori a fost noroc cu carul”. Reacțiile din mediul online au subliniat riscurile transportului auto pe platforme fără fixare corespunzătoare pe unul dintre cele mai circulate drumuri montane din țară.
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