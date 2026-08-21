Pe scurt: Cine vrea să conducă Casa de Asigurări de Sănătate Sibiu are termen până în septembrie să depună dosarul. Iată tot calendarul concursului, de la înscrieri la interviul final.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a lansat a doua etapă a concursului pentru ocuparea a 20 de funcții de director general în cadrul caselor județene de asigurări de sănătate, printre care se numără și Sibiu, potrivit Libertatea.

Potrivit comunicatului CNAS, candidații interesați de aceste poziții de conducere își pot depune dosarele de înscriere până pe data de 3 septembrie 2026, la ora 17:00.

Ce județe caută director general și ce urmează pentru Sibiu

Procedura de recrutare vizează posturile vacante din Brăila, Caraș-Severin, Călărași, Covasna, Dolj, Galați, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș și Vaslui, dar și conducerea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești (CAS AOPSNAJ).

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Prima etapă a procesului s-a desfășurat în luna iunie, când au fost ocupate fotoliile de director general din celelalte 23 de case județene. Odată cu finalizarea acestei a doua etape, toate casele de asigurări de sănătate din țară vor avea conducerile stabilizate în urma unor examene naționale de recrutare.

Calendarul complet al probelor de concurs

Selecția se va desfășura pe parcursul întregii luni septembrie 2026, urmând un calendar administrativ strict. Proba scrisă a concursului va avea loc pe 22 septembrie 2026, de la ora 10:00, iar candidații declarați admiși vor susține interviul pe 28 septembrie 2026, etapă decisivă în evaluarea competențelor manageriale.

Reprezentanții CNAS au subliniat că procesul de recrutare urmărește ocuparea funcțiilor de conducere pe baza unei evaluări transparente și obiective a capacităților manageriale ale fiecărui candidat.