Pe scurt: Constantin „Tică” Teodorescu, sufletul Cârciumii din Bătrâni, a fost omagiat de Muzeul ASTRA și de comunitate. Mesajele de condoleanțe au curs pe rețelele sociale.

Comunitatea Muzeului ASTRA din Sibiu este în doliu după pierderea lui Constantin „Tică” Teodorescu, unul dintre cei mai iubiți membri ai echipei și gazda emblematică a Cârciumii din Bătrâni.

Anunțul a fost făcut marți, 25 august 2026, printr-o postare pe pagina oficială de Facebook a instituției, potrivit Muzeul Astra.

„Cu adâncă durere în suflet, comunitatea Muzeului ASTRA își ia rămas-bun de la cel care a fost Constantin „Tică” Teodorescu — un om de o bunătate rară, un profesionist desăvârșit și un prieten drag al tuturor celor care au trecut pragul instituției noastre și al Cârciumii din Bătrâni”, se arată în mesajul publicat de reprezentanții muzeului.

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Constantin „Tică” Teodorescu a devenit cunoscut și apreciat nu doar de colegii săi, ci și de vizitatorii muzeului, fiind sufletul Cârciumii din Bătrâni, locul unde tradiția și ospitalitatea autentică au fost mereu la ele acasă.

De-a lungul anilor, el a fost considerat un adevărat ambasador al valorilor tradiționale și un sprijin pentru toți cei care au dorit să descopere cultura populară românească în cadrul muzeului.

Reprezentanții Muzeului ASTRA au transmis sincere condoleanțe familiei îndoliate, celor apropiați și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit pe Constantin Teodorescu.

„Dumnezeu să te odihnească în pace, nea Tică!”, au adăugat aceștia în mesajul lor public.

Constantin „Tică” Teodorescu a fost o prezență constantă la evenimentele și activitățile organizate de Muzeul ASTRA, fiind implicat în promovarea tradițiilor și a gastronomiei locale. Cârciuma din Bătrâni, unde acesta a activat, este unul dintre punctele de atracție ale muzeului, apreciat atât de localnici, cât și de turiști.

Muzeul ASTRA găzduiește frecvent evenimente dedicate meșteșugarilor și tradițiilor românești, la care Constantin Teodorescu a avut un rol important.

Comunitatea Muzeului ASTRA și toți cei care l-au cunoscut pe Constantin „Tică” Teodorescu îi aduc un ultim omagiu, amintindu-și de generozitatea, profesionalismul și pasiunea cu care a contribuit la viața culturală a Sibiului.