UPDATE 6, ora 21:52: Traficul rutier pe DN 7, la ieșirea din Boița, a fost reluat în condiții normale, precizează IPJ Sibiu.

UPDATE 5, ora 19:33: Traficul rutier pe DN 7, la ieșirea din Boița, se desfășoară alternativ, precizează IPJ Sibiu.

UPDATE 4, ora 18:25: Potrivit IPJ Sibiu, din primele cercetări rezultă că autoturismul condus de un bărbat în vâstă de 45 de ani, din județul Cluj, pe direcția Râmnicu Vâlcea – Sibiu, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu autocamionul condus din sens opus de un bărbat de 49 de ani, din județul Argeș.

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Trafic rutier este în continuare blocat.

UPDATE 3, ora 18:23: Echipajele ISU au scos victima din autoturism, iar echipajul SAJ Sibiu a transportat-o la UPU Sibiu. Potritivt SAJ Sibiu, bărbatul a suferit un traumatism cranian și traumatism de membru superior.

Șoferul camionului, în vârstă de 49 de ani, nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

UPDATE 2, ora 18:06: Accidentul s-a produs între un autoturism și un camion, potrivit SAJ Sibiu.

UPDATE, ora 18:04: Traficul rutier este blocat total pe DN 7, la kilometrul 247+900 de metri, la ieșirea din localitatea Boița, precizează IPJ Sibiu.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Un accident rutier a avut loc marți după-amiază, pe DN 7 Valea Oltului, la ieșirea din localitatea Boița.

În urma impactului, un bărbat a rămas încarcerat în autoturism și a avut nevoie de intervenția echipajului de descarcerare.

La fața locului au fost mobilizate un echipaj SMURD, o ambulanță SAJ, o autospecială de descarcerare și una de stingere.

„Din primele informații, o persoană a avut nevoie de intervenția echipajului de descarcerare, aceasta a rămas blocată în mașină. Bărbatul a fost extras din mașină și predat echipajelor medicale. În aceste momente primește îngrijiri medicale. Misiunea este în desfășurare, revenim cu date”, a transmis ISU Sibiu.