Un accident rutier grav s-a produs marți seara pe Valea Oltului la Lotrișor. Un bărbat a murit.
Polițiștii vâlceni deplasați la fața locului au stabilit, din primele verificări efectuate, că în evenimentul rutier au fost implicate o autoutilitară care tracta o platformă pe care se afla un autoturism și un ansamblu de vehicule (TIR).
În urma impactului dintre autoutilitară și semiremorca ansamblului de vehicule, conducătorul autoutilitarei a decedat.
Traficul rutier este blocat, polițiștii și echipele de intervenție desfășurând activități la fața locului pentru gestionarea situației și reluarea circulației în condiții de siguranță.
Ultima oră
- Accident mortal pe Valea Oltului la Lotrișor: trafic blocat / foto acum 8 ore
- UPDATE. Accident grav pe Valea Oltului, lângă Boița: impact între o mașină și un TIR / foto acum 12 ore
- Hoți de haine din mall, condamnați la închisoare: sibiancă instruită prin apel video ce să fure acum 13 ore
- Bucureștiul, surpriza Europei pentru vacanțe ieftine: Doar Tirana îl întrece la prețuri acum 14 ore
- Gazele se scumpesc puternic în Europa: ce se va întâmpla cu facturile românilor la iarnă acum 14 ore