Accident mortal pe Valea Oltului la Lotrișor: trafic blocat / foto

Un accident rutier grav s-a produs marți seara pe Valea Oltului la Lotrișor. Un bărbat a murit.

Polițiștii vâlceni deplasați la fața locului au stabilit, din primele verificări efectuate, că în evenimentul rutier au fost implicate o autoutilitară care tracta o platformă pe care se afla un autoturism și un ansamblu de vehicule (TIR).

În urma impactului dintre autoutilitară și semiremorca ansamblului de vehicule, conducătorul autoutilitarei a decedat.

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Traficul rutier este blocat, polițiștii și echipele de intervenție desfășurând activități la fața locului pentru gestionarea situației și reluarea circulației în condiții de siguranță.