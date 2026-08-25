Pe scurt: Dezbaterile publice pentru acordul de mediu al autostrăzii Sibiu–Pitești vor avea loc la sfârșitul lunii septembrie. Constructorii pot lucra doar pe 45% din șantier până la emiterea documentului.

Procedura de obținere a acordului de mediu revizuit pentru secțiunile montane ale autostrăzii A1 Sibiu–Pitești se prelungește, iar documentul ar putea fi emis abia din luna octombrie.

Potrivit Economica.net, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat public, printr-un comunicat transmis pe 20 august, depunerea raportului privind impactul asupra mediului (RIM), a studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă (SEICA) și a studiului de evaluare adecvată (EA) pentru modificările aduse proiectului pe secțiunile 2 și 3 ale autostrăzii.

Aceste secțiuni vizează traseul dintre Boița și Cornetu (km 13+170 – km 44+500) și între Cornetu și Tigveni (km 44+500 – km 81+900), pe teritoriul județelor Sibiu, Vâlcea și Argeș. CNAIR a depus documentația necesară la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) pe 12 august 2026, după ce constructorii au transmis toate documentele cerute pentru revizuirea acordului de mediu.

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Dezbaterile publice privind calitatea raportului de impact asupra mediului, a studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și a studiului de evaluare adecvată sunt programate în mai multe localități de pe traseul autostrăzii.

Astfel, întâlnirile vor avea loc după următorul calendar:

Boița (județul Sibiu), la sediul Primăriei, str. Traian nr. 263, pe 29 septembrie 2026, de la ora 11.00

Racoviță (județul Vâlcea), la sediul Primăriei, str. Liliacului nr. 4, sat Copăceni, pe 29 septembrie 2026, de la ora 15.00

Sălătrucu (județul Argeș), la sediul Primăriei, str. Radu Șerban nr. 187, pe 30 septembrie 2026, de la ora 11.00

Perișani (județul Vâlcea), la sediul Primăriei, str. Principală nr. 135, pe 30 septembrie 2026, de la ora 15.00

Tigveni (județul Argeș), la sediul Primăriei, str. Principală, pe 1 octombrie 2026, de la ora 11.00

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii, opinii sau observații privind documentele depuse la sediul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate din București, Splaiul Independenței nr. 294, Sector 6, până la 29 septembrie 2026.

Lucrările pe șantier sunt restricționate până la emiterea acordului revizuit

Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a declarat pe 19 august că, în lipsa acordului de mediu revizuit, constructorii turci Mapa-Cengiz pot lucra doar pe aproximativ 45% din șantier, în special la tuneluri, structuri (poduri, pasaje, viaducte) și terasamente. Pe aceste sectoare activează 646 de muncitori și 161 de utilaje. Stadiul fizic general al Secțiunii 2 se apropie de 15%.

„După finalizarea procedurilor de revizuire a Acordului de mediu, ne așteptăm ca Ministerul Transporturilor să elibereze urgent Autorizațiile de construire pe toate sectoarele din șantier”, a precizat Cristian Pistol.

Finalizarea procedurii de mediu pentru Autostrada A1 Sibiu–Pitești era estimată inițial pentru vara acestui an, potrivit secretarului de stat în Transporturi Horațiu Cosma. Anterior, Irinel Ionel Scrioșteanu, alt secretar de stat, avansa ca termen primăvara acestui an.

Autostrada Sibiu–Pitești (A1) face parte din Coridorul European Rin–Dunăre–Marea Neagră (Coridorul 4) și are o importanță strategică atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană. Pentru detalii despre stadiul lucrărilor, vezi și Șantier spectaculos pe Valea Oltului: cum avansează autostrada dintre Sibiu și Pitești.