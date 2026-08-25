Pe scurt: Elevii sibieni vor beneficia și în 2026-2027 de acces gratuit la muzee și la Biblioteca Județeană ASTRA. Primăria Sibiu alocă peste jumătate de milion de lei pentru acest program.

Programul educațional „Școala la muzeu”, lansat în martie 2025, va continua și în anul școlar 2026-2027, potrivit unui proiect de hotărâre înaintat Consiliului Local Sibiu de către primarul Astrid Fodor.

În anul școlar 2025-2026, aproape 9.900 de elevi sibieni au beneficiat de intrare gratuită la principalele muzee din oraș, conform informațiilor transmise de Primăria Sibiu și citate de Ora de Sibiu.

Elevii au avut acces gratuit la Muzeul Național Brukenthal, Muzeul în aer liber ASTRA și Muzeul Bisericii Evanghelice.

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Pentru anul școlar viitor, programul va fi extins și la Biblioteca Județeană ASTRA, inclusiv la Muzeul Asociațiunii, după cum a anunțat primarul Astrid Fodor:

„Aproape 9.900 de elevi sibieni s-au bucurat de intrarea gratuită în Muzeul Național Brukenthal, în Muzeul în aer liber ASTRA și în cel al Bisericii Evanghelice în anul școlar 2025-2026. Propun să păstrăm acest program în noul an școlar și să adăugăm și Biblioteca Județeană ASTRA cu Muzeul Asociațiunii între unitățile care și-au deschis astfel porțile copiilor și tinerilor.”

Programul „Școala la muzeu” continuă cu noi facilități pentru elevi și profesori

Parteneriatul dintre Primăria Sibiu și instituțiile culturale implicate asigură intrarea gratuită atât pentru elevi, cât și pentru profesorii însoțitori. Costurile sunt acoperite parțial de Primăria Sibiu și parțial de muzeele participante. Pentru anul școlar 2026-2027, perioada de desfășurare a programului este între 7 septembrie 2026 și 18 iunie 2027.

Pe lângă accesul în incinta muzeelor, elevii vor beneficia de tururi tematice ghidate și de sprijinul personalului specializat. Din cadrul Muzeului Național Brukenthal, pot fi vizitate Palatul Brukenthal (Piața Mare), Muzeul de Istorie – Casa Altemberger (str. Al. Odobescu), Muzeul de Istorie Naturală (str. Cetății), Muzeul de Istoria Farmaciei (Piața Mică), Muzeul de Artă Contemporană (str. Tribunei) și Muzeul de Istorie Cinegetică August von Spiess (str. Școala de Înot).

Complexul Național Muzeal ASTRA oferă acces la Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, iar Biblioteca Județeană ASTRA pune la dispoziție Palatul ASTRA, Compartimentul de Colecții Speciale, Muzeul Asociațiunii și sala festivă.

Elevii și profesorii din Sibiu pot vizita gratuit patru instituții culturale importante

Programul se adresează elevilor din clasele 0 – XII și profesorilor însoțitori. Pentru a susține această inițiativă, administrația locală va aloca 576.000 de lei pentru acoperirea taxelor de intrare la cele patru instituții partenere.

Primăria Sibiu subliniază că acest program și contribuția financiară aferentă se adaugă proiectelor cofinanțate prin Agenda Educațională, de Tineret, Culturală și Sportivă, dedicate copiilor, tinerilor și educației lor.

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