Pe scurt: Vrei o vacanță ieftină în Europa? Bucureștiul și Tirana conduc topul orașelor unde poți cheltui sub 100 de euro pe zi, potrivit unui studiu recent.

Bucureștiul a fost inclus pe locul doi într-un clasament al celor mai accesibile destinații europene pentru turiști, cu un cost zilnic estimat la 66 de euro de persoană.

Potrivit Mediafax, analiza a fost realizată pe baza datelor din peste 50 de destinații populare, fiind luate în calcul cheltuielile pentru cazare, masă, transport și atracții turistice.

Pe primul loc în acest top se află Tirana, capitala Albaniei, unde costul mediu zilnic pentru o persoană este de 59 de euro. Aici, cazarea la un hotel de trei stele costă în jur de 32 de euro pe noapte, iar o bere locală poate fi cumpărată cu 1,50 euro.

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Clasamentul a fost întocmit pe baza unor criterii precum prețul unei nopți de cazare la hotel de trei stele, o masă la restaurant, o cafea, un abonament zilnic de autobuz și biletele la principalele atracții turistice.

Bucureștiul se remarcă printr-un cost mediu de 66 de euro pe zi pentru o persoană. O cină la restaurant ajunge la puțin peste 12 euro, iar un abonament zilnic de autobuz costă aproximativ 1,50 euro. Aceste prețuri plasează capitala României înaintea unor destinații populare precum Antalya și Varșovia, care ocupă locul trei la egalitate, cu un cost de 78 de euro pe zi.

Pe locul cinci se află Istanbul, unde hotelurile de trei stele au prețuri medii de 28 de euro pe noapte, iar o masă ieftină costă între 8 și 9 euro. Alte orașe incluse în topul celor mai avantajoase destinații europene sunt Muğla și Cracovia (87 de euro pe zi), Vilnius și Frankfurt (90 de euro pe zi), Lyon (91 de euro), Tallinn (93 de euro), Heraklion (99 de euro) și Porto (100 de euro).

Clasamentul complet al celor mai accesibile destinații europene pentru o vacanță cu buget redus arată astfel:

Tirana, Albania – 59 €

București, România – 66 €

Antalya, Turcia – 78 €

Varșovia, Polonia – 78 €

Istanbul, Turcia – 82 €

Muğla, Turcia – 87 €

Cracovia, Polonia – 87 €

Vilnius, Lituania – 90 €

Frankfurt, Germania – 90 €

Lyon, Franța – 91 €

Tallinn, Estonia – 93 €

Heraklion, Grecia – 99 €

Porto, Portugalia – 100 €

Acest top vine în contextul în care tot mai mulți turiști caută vacanțe ieftine în Europa, iar orașe precum Bucureștiul și Tirana devin alternative atractive pentru cei care vor să călătorească cu un buget redus. Pentru alte sugestii de destinații accesibile, vezi și articolul Veneția, Paris și Santorini nu mai sunt cele mai bune alegeri: unde poți merge cu un buget mai mic.