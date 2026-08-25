Pe scurt: Satul Bibury din Anglia a majorat drastic amenzile de parcare pentru turiști, după ce localnicii s-au plâns că trotuarele și străzile sunt blocate. Amenzile au crescut de peste 20 de ori în șase ani.

Satul Bibury din Anglia, desemnat de revista Forbes drept „cel mai frumos sat din lume”, se confruntă cu un val tot mai mare de turiști care blochează trotuarele și parchează neregulamentar, spre nemulțumirea localnicilor.

Potrivit Mediafax, autoritățile din Bibury au crescut semnificativ numărul amenzilor de parcare, de la 28 în 2019 la 651 în 2025, ceea ce reprezintă o creștere de peste 2.000% în șase ani, conform raportului anual al Consiliului Parohial publicat în mai 2026.

Doar în primele trei luni din 2026 au fost aplicate alte 153 de sancțiuni pentru parcări ilegale. Fiecare amendă de parcare valorează aproximativ 82 de euro, însă suma poate fi redusă la jumătate dacă este achitată în primele două săptămâni.

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Astfel, cele 651 de amenzi din 2025 ar putea aduce, teoretic, până la 53.300 de euro, față de doar 2.300 de euro în 2019. Primăria Bibury a precizat că aceste sume reprezintă valori maxime, deoarece unele sancțiuni pot fi reduse sau anulate în urma recursurilor.

Localnicii reclamă blocarea trotuarelor și a ambulanțelor de către turiști

Localnicii din Bibury spun că s-au săturat de turiștii care parchează pe unde apucă, inclusiv pe liniile galbene sau pe trotuare, ceea ce îngreunează circulația și chiar trecerea ambulanțelor. Președintele Consiliului Parohial a declarat că mulți vizitatori arată „foarte puțină considerație față de locuitorii satului” și își lasă mașinile oriunde găsesc un loc liber.

Bibury este faimos pentru casele sale din piatră de culoarea mierii, construite în secolul al XIV-lea, însă străzile înguste nu au fost proiectate pentru fluxul actual de vizitatori. Autoritățile locale analizează acum posibilitatea de a crea parcări cu plată cu 24 de locuri, unde tariful ar urma să fie de 7-8 euro pentru două ore în lunile de vârf. Estimările arată că această măsură ar putea aduce un excedent de aproape 422.000 de euro în patru ani.

De asemenea, se ia în calcul amenajarea unor parcări la periferia satului, pentru a ține mașinile departe de centrul istoric. Consiliul Parohial subliniază că scopul acestor măsuri nu este creșterea veniturilor, ci găsirea unui echilibru între nevoile turiștilor și cele ale localnicilor.