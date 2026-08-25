Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, 25 august 2026, trei atenționări meteorologice de cod galben, care vizează fenomene de caniculă și instabilitate atmosferică.
Caniculă în sudul țării
Prima atenționare este valabilă marți, 25 august, în intervalul 10:00-22:00, și vizează județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași și municipiul București.
În aceste zone sunt prognozate temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime se vor situa între 34 și 37 de grade Celsius.
Averse torențiale și furtuni în Transilvania
O a doua atenționare este valabilă din 25 august, ora 16:00, până pe 26 august, ora 08:00. Aceasta vizează sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei, nordul Munteniei, Maramureșul și jumătatea de nord a Moldovei.
Meteorologii anunță perioade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, vijelii cu rafale de 50-70 km/h. De asemenea, este posibilă apariția grindinei de mici și, izolat, medii dimensiuni, de 1-3 centimetri.
Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp și prin acumulare, iar pe arii restrânse pot depăși 30-50 de litri pe metru pătrat.
Instabilitate atmosferică și miercuri
A treia atenționare este valabilă în 26 august, între orele 08:00 și 23:00, și vizează jumătatea de nord a Moldovei și cea mai mare parte a zonei montane.
În aceste regiuni sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, vijelii cu rafale de 50-70 km/h, precum și grindină de 1-3 centimetri. Cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.
ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică pot apărea, pe arii restrânse, și în restul țării.
Ultima oră
- Proteinele zilnice nu se calculează doar în cupe: greșelile care îți schimbă doza acum 2 minute
- Noi probleme în dosarul Nordis: încă 109 persoane reclamă prejudicii de milioane de euro acum 8 minute
- Scandal la o plantație de afine din Porumbacu de Sus: zeci de zilieri au cerut majorarea prețului, dar patronul i-a refuzat / video acum 39 de minute
- Cod galben de inundații în Sibiu și alte 18 județe: sunt așteptate viituri acum 40 de minute
- Oameni ai străzii, surprinși cum dorm pe bulevardul Mihai Viteazul. Cum gestionează Primăria fenomenul / video acum 53 de minute