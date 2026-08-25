Pe scurt: Aproape jumătate de țară intră sub cod galben de viituri, cu risc de inundații pe râuri mici și creșteri de debite. Vezi ce județe sunt afectate și ce avertizează hidrologii.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis marți, 25 august 2026, o atenționare hidrologică de cod galben valabilă din după-amiaza aceleiași zile, de la ora 16:00, până miercuri, 26 august 2026, la ora 24:00.

Potrivit Mediafax, avertizarea vizează râuri din 15 bazine hidrografice și afectează zone din 19 județe din țară.

Hidrologii avertizează că, în acest interval, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale. De asemenea, se estimează creșteri de debite și niveluri pe unele râuri, cu posibilitatea depășirii cotelor de atenție.

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Râurile și județele vizate de codul galben de viituri

Atenționarea INHGA se aplică pe râurile din următoarele bazine hidrografice: Vișeu, Iza, Someș, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Bega, Timiș, Jiu, Olt, Bistrița, Moldova, Suceava și Jijia. Zonele vizate includ județele Maramureș, Bistrița-Năsăud, Bihor, Cluj, Hunedoara, Arad, Harghita, Mureș, Alba, Sibiu, Timiș, Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Argeș, Suceava, Neamț, Botoșani și Iași.

Mai exact, INHGA precizează că, între 25 august 2026, ora 16:00, și 26 august 2026, ora 24:00, sunt vizate:

Vișeu – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (Maramureș)

Iza – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (Maramureș)

Lăpuș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (Maramureș)

Someșul Mare – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (Bistrița-Năsăud)

Someșul Mic – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (Bihor, Cluj)

Crișul Repede – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (Cluj, Bihor)

Crișul Negru – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (Bihor, Arad)

Crișul Alb – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (Hunedoara, Arad)

Mureș – bazin amonte S.H. Glodeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Glodeni – amonte confluență cu râul Arieș (Harghita, Mureș, Bistrița-Năsăud)

Arieș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (Alba, Cluj)

Fenomene hidrologice similare sunt așteptate și pe:

Mureș – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Târnava (Alba, Sibiu, Hunedoara, Arad)

Bega – bazin amonte S.H. Balinț și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Balinț – amonte S.H. Remetea (Timiș, Arad)

Timiș – bazin amonte S.H. Sadova și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj (Caraș-Severin, Timiș)

Jiu – bazin amonte S.H. Sadu și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadu – amonte confluență cu râul Gilort (Hunedoara, Gorj)

Gilort – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (Gorj)

Olt – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Lotru – amonte Ac. Ionești (Vâlcea, Argeș)

Olteț – bazin superior și afluenți bazin mijlociu (Gorj, Vâlcea)

Bistrița – bazin amonte S.H. Cârlibaba și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Cârlibaba – amonte S.H. Frunzeni (Suceava, Neamț, Harghita)

Moldova – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (Suceava, Neamț)

Suceava – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (Suceava)

Jijia – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (Botoșani, Iași)

Risc crescut de viituri pe râurile mici și în județul Sibiu

INHGA subliniază că viituri rapide se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din județele Maramureș, Cluj, Hunedoara, Timiș, Mureș, Harghita și Suceava. Județul Sibiu se află și el pe lista zonelor vizate de codul galben, după cum au mai avertizat hidrologii și în alerte recente.

Specialiștii recomandă autorităților locale și populației să fie pregătite pentru posibile inundații locale și să urmărească evoluția situației hidrologice, mai ales în zonele cu risc crescut.