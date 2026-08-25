CSU Sibiu are un program interesant de meciuri amicale, care se va finaliza cu organizarea Memorialului ”Elemer Tordai” în Sala Transilvania.

Primul meci de verificare pentru sibieni este în deplasare, la Oradea, cu vicecampioana CSM, pe 2 septembrie.

Apoi, echipa lui Dan Fleșeriu va merge direct la Timișoara, unde pe 3 septembrie va juca cu Duna DTKH Kecskemet (Ungaria), iar pe 4 septembrie cu echipa gazdă a turneului, SCM Politehnica.

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Pe 11 și 12 septembrie, echipa sibiană merge la Pitești, la Memorialul ”George Ziguli”, unde va juca cu Dinamo București și Corona Brașov.

CSU va organiza Memorialul ”Elemer Tordai” pe 17-18 septembrie, în Sala Transilvania. ”Vulturii” vor juca în prima zi a turneului cu CSM Tg. Mureș și în a doua zi cu CS Vâlcea 1924.

Până la startul sezonului, CSU ar mai putea disputa un amical în perioada 25-26 septembrie, când se mai caută un adversar.

Prima rundă din Liga Națională de baschet este programată pe 3 octombrie, când CSU va juca la Pitești.

Cum se știe, noua regulă aplicată de Federația de Baschet pentru stagiunea viitoare este ca echipele să joace cu minim un român permanent pe teren și maxim șase străini pe foaia de joc.