Pe scurt:
Firmele afectate de anularea codului de TVA scapă de plata retroactivă a taxei, după promulgarea Legii nr. 177/2026. Adrian Echert spune că nedreptatea a fost reparată.
Legea nr. 177/2026, care vizează anularea obligațiilor fiscale retroactive pentru firmele cărora li s-a anulat codul de TVA, a fost promulgată de Președintele României luni, 24 august 2026, potrivit postării lui Adrian Echert pe Facebook.
Adrian Echert, inițiatorul legii, a explicat că, timp de ani de zile, unele firme au fost puse în situația de a li se anula codul de TVA, fiind tratate de stat ca neplătitoare de TVA. Ulterior, statul a revenit și le-a cerut retroactiv plata TVA-ului pe care nu avuseseră dreptul să îl factureze și pe care nu îl încasaseră niciodată.
„Ani de zile, unor firme li s-a anulat codul de TVA. Statul le-a tratat ca neplătitoare de TVA, iar apoi s-a întors împotriva lor și le-a cerut retroactiv TVA pe care nu avuseseră dreptul să îl factureze și pe care nu îl încasaseră niciodată. De astăzi, această nedreptate se oprește”, a transmis Echert.
Noua lege prevede că obligațiile fiscale stabilite în aceste condiții se anulează, iar ANAF nu va mai putea emite decizii de impunere pentru perioadele acoperite de lege. Astfel, firmele care s-au confruntat cu această problemă nu vor mai fi obligate să plătească sume pe care nu le-au încasat.
Adrian Echert a subliniat că inițiativa a pornit de la o problemă reală, semnalată de antreprenori, și că legea a fost construită cu susținere dincolo de partide.
„Am pornit de la o problemă reală, trăită de antreprenori reali. Am dus-o în Parlament. Am construit susținere dincolo de partide. Am trecut legea prin vot. De acum, pentru niște oameni care au dus ani întregi o luptă nedreaptă cu statul, lucrurile s-au schimbat”, a precizat Echert.
Legea nr. 177/2026 intră în vigoare de la data promulgării și se aplică tuturor situațiilor acoperite de textul legislativ. Firmele vizate nu vor mai fi supuse deciziilor de impunere retroactivă pentru TVA, o schimbare semnificativă pentru mediul de afaceri afectat de această practică.
Ultima oră
- Transgaz cere peste 8 milioane de euro pentru Stadionul Gaz Metan. Buzean: ”Continuă discuțiile, sperăm la un acord” acum 14 minute
- Protest la Ministerul Muncii: sindicatele cer salariu minim mai mare acum 32 de minute
- Peste 100 de fermieri din Sibiu, neplătiți: APIA explică întârzierile la plata subvențiilor acum o oră
- Trafic închis pe o porțiune din Bulevardul Mihai Viteazu: cinci trasee Tursib vor fi deviate acum o oră
- Mașinile, noua țintă a hackerilor: un virus s-a strecurat în sistemele de bord acum 2 ore