Pe scurt: Firmele afectate de anularea codului de TVA scapă de plata retroactivă a taxei, după promulgarea Legii nr. 177/2026. Adrian Echert spune că nedreptatea a fost reparată.

Legea nr. 177/2026, care vizează anularea obligațiilor fiscale retroactive pentru firmele cărora li s-a anulat codul de TVA, a fost promulgată de Președintele României luni, 24 august 2026, potrivit postării lui Adrian Echert pe Facebook.

Adrian Echert, inițiatorul legii, a explicat că, timp de ani de zile, unele firme au fost puse în situația de a li se anula codul de TVA, fiind tratate de stat ca neplătitoare de TVA. Ulterior, statul a revenit și le-a cerut retroactiv plata TVA-ului pe care nu avuseseră dreptul să îl factureze și pe care nu îl încasaseră niciodată.

„Ani de zile, unor firme li s-a anulat codul de TVA. Statul le-a tratat ca neplătitoare de TVA, iar apoi s-a întors împotriva lor și le-a cerut retroactiv TVA pe care nu avuseseră dreptul să îl factureze și pe care nu îl încasaseră niciodată. De astăzi, această nedreptate se oprește”, a transmis Echert.

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Noua lege prevede că obligațiile fiscale stabilite în aceste condiții se anulează, iar ANAF nu va mai putea emite decizii de impunere pentru perioadele acoperite de lege. Astfel, firmele care s-au confruntat cu această problemă nu vor mai fi obligate să plătească sume pe care nu le-au încasat.

Adrian Echert a subliniat că inițiativa a pornit de la o problemă reală, semnalată de antreprenori, și că legea a fost construită cu susținere dincolo de partide.

„Am pornit de la o problemă reală, trăită de antreprenori reali. Am dus-o în Parlament. Am construit susținere dincolo de partide. Am trecut legea prin vot. De acum, pentru niște oameni care au dus ani întregi o luptă nedreaptă cu statul, lucrurile s-au schimbat”, a precizat Echert.

Legea nr. 177/2026 intră în vigoare de la data promulgării și se aplică tuturor situațiilor acoperite de textul legislativ. Firmele vizate nu vor mai fi supuse deciziilor de impunere retroactivă pentru TVA, o schimbare semnificativă pentru mediul de afaceri afectat de această practică.