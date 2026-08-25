Pe scurt: România menține plafonarea prețului la gaze pentru populație, dar industria va suporta tarife majorate. Vezi ce măsuri ia statul pentru a evita o criză energetică.

Prețul gazelor naturale pentru populație va rămâne plafonat la 110 lei/MWh în sezonul rece 2026–2027, potrivit unui anunț făcut de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.

Oficialul a precizat marți, 25 august 2026, că măsura vizează protejarea consumatorilor casnici și a centralelor de termoficare de scumpirile de pe piața internațională, în contextul unor posibile crize energetice.

Potrivit Libertatea, România se află într-o poziție mai bună decât alte state europene datorită producției interne ridicate de gaze naturale. Cristian Bușoi a subliniat că țara are în prezent cea mai mare producție de gaze din Uniunea Europeană, iar această situație va fi consolidată odată cu începerea exploatării proiectului Neptun Deep în 2027.

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„Pentru că suntem o țară cu o producție internă importantă, având în prezent cea mai mare producție de gaze naturale din UE, situație care va fi consolidată odată cu începerea exploatării, în 2027, a proiectului Neptun Deep, România se află într-o situație mult mai bună față de alte țări europene în ceea ce privește gazele naturale pentru perioada următoare”, a declarat Bușoi.

Preț fix pentru populație și termoficare, contracte asigurate prin Romgaz

Consumatorii casnici și centralele de termoficare vor beneficia de preț reglementat la gaze de 110 lei/MWh, prin cantități deja contractate din producția internă. Mecanismul este prevăzut de OUG nr. 12/2026, care obligă producătorii să livreze gaze la acest tarif către furnizorii pentru populație și termoficare.

Secretarul de stat a precizat că aceste cantități au fost deja contractate, în principal prin efortul Romgaz.

România depășește media europeană la nivelul de înmagazinare a gazelor, având obligația de a constitui un stoc de cel puțin 90% din capacitatea de depozitare. Conform noilor reguli europene, acest nivel trebuie atins între 1 octombrie și 1 decembrie 2026, cu posibilitatea de a coborî până la 80% în condiții dificile și chiar la 75% cu aprobarea Comisiei Europene.

La ultimul Comandament pe gaz din luna august, companiile cu obligații de înmagazinare au fost îndemnate să accelereze ritmul și să depășească pragul minim legal, având în vedere posibila creștere a consumului odată cu intrarea în funcțiune a noilor capacități de producție de la Mintia, Iernut, Constanța și Arad, precum și extinderea rețelei către noi consumatori casnici prin programul Anghel Saligny.

În timp ce populația este protejată de plafonare, consumatorii industriali vor resimți direct creșterea prețurilor pe piața liberă. Cotațiile europene la gaze s-au dublat în ultimul an, ajungând la 68 euro/MWh pe 25 august 2026, pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al competiției globale pentru gazul lichefiat (LNG). Bușoi a menționat că există nevoia de a găsi soluții de sprijin pentru industrie, în limitele regulilor europene privind ajutorul de stat și în funcție de resursele bugetare disponibile.

Oficialul a identificat cinci cauze principale pentru scumpirea gazului pe bursa europeană: conflictul cu Iranul și perturbarea traficului prin Strâmtoarea Hormuz, afectarea exporturilor de LNG din Golf, inclusiv din Qatar, competiția puternică pentru LNG între UE și Asia de Sud-Est, prețurile ridicate care au descurajat înmagazinarea, vara foarte caldă și reducerea capacităților nucleare, precum și reducerea importurilor de gaz din Rusia prin măsurile REPowerEU.

„Cu toate aceste provocări internaționale și europene, care nu sunt în puterea Guvernului României să le schimbe, România va trece mai ușor prin această situație, datorită măsurilor proactive decise de Guvernul condus de domnul Ilie Bolojan, datorită producției interne de gaze naturale și a măsurilor de sprijin pentru populație”, a concluzionat Cristian Bușoi.