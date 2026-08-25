Doi sibieni au fost condamnați la închisoare fiind acuzați de furt calificat. Sentința a fost pronunțată luni de Judecătoria Sibiu.

O femeie de 33 de ani și un bărbat de 45 de ani au fost condamnați la închisoare cu executare, după ce au pus la cale o schemă prin care furau haine din magazinele din mall-ul Promenada Sibiu.

Furturi „la comandă” prin apel video

Potrivit datelor din rechizitoriu, faptele au avut loc la începutul anului trecut. Femeia a intrat în magazinul Mohito din Promenada Mall cu intenția de a fura articole vestimentare. Pentru a alege marfa, ea și-a sunat complicele prin apel video chiar din incinta magazinului, arătându-i mai multe perechi de pantaloni expuși la raft și întrebându-l ce model își dorește.

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„Inculpata a fost surprinsă de camerele de supraveghere ale magazinului Mohito, observându-se cum aceasta discută prin apel video cu o persoană de sex masculin, căreia îi arată o serie de pantaloni expuși spre vânzare în magazin. În urma vizionării camerelor de supraveghere a magazinului, a fost identificată persoana apelată (…). Prin apelul video, inculpata i-a arătat inculpatului mai multe perechi de colanți, acesta comunicându-i că poate să ia acel model”, se arată pe rejust.ro.

După ce și-au ales țintele, femeia a folosit un magnet pentru a demonta sistemele de alarmă de pe haine. La prima „vizită”, a sustras cinci perechi de pantaloni pe care i-a scos într-o plasă neagră, lăsată ulterior în grija unei angajate de la un stand de parfumuri. S-a întors în scurt timp și, folosindu-se de o pungă de cadouri roz, a mai sustras încă două perechi.

Marfa a fost dusă direct la locuința bărbatului, care a cumpărat cele 7 perechi de pantaloni cu suma de 350 de lei (50 de lei perechea), deși cunoștea perfect proveniența lor. „Prin sustragerea celor 7 perechi de pantaloni inculpata a cauzat un prejudiciu în cuantum de 1.019,93 lei”, potrivit rejust.ro.

După aproape o săptămână, femeia a revenit în același magazin și a furat alți pantaloni și o vestă, toate în valoare de aproape 600 de lei. Produsele le-a vândut apoi aceluiași bărbat.

Schema lor a fost întreruptă în luna martie, când polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară la locuința bărbatului. Acolo au descoperit 17 perechi de pantaloni, dintre care 11 au fost identificate de reprezentanții magazinului ca fiind cele sustrase, fiind restituite. În urma recuperării parțiale a mărfii, compania păgubită nu s-a mai constituit parte civilă în procesul penal.

Ambii inculpați, recidiviști, trimiși în spatele gratiilor

Deși ambii inculpați și-au recunoscut faptele în fața instanței pentru a beneficia de reducerea pedepselor prin procedura recunoașterii învinuirii, trecutul lor infracțional a cântărit greu.

Femeia, care nu are un loc de muncă, mai fusese condamnată recent tot pentru furt calificat (o faptă din mai 2024), săvârșind noile infracțiuni în stare de recidivă postexecutorie. Instanța a contopit pedepsele, rezultând o condamnare finală de 2 ani și 6 luni de închisoare în regim de detenție.

Bărbatul se afla în perioada de încercare pentru o condamnare anterioară, având la activ inclusiv infracțiuni de complicitate la furt. Constatând starea de recidivă postcondamnatorie, Judecătoria Sibiu i-a revocat suspendarea vechii pedepse. Acesta va avea de executat o pedeapsă totală de 2 ani și 8 luni de închisoare în regim de detenție.

În plus, fiecare dintre cei doi a fost obligat la plata sumei de 1.560 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Hotărârea pronunțată nu este definitivă, putând fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.



