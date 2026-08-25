Pe scurt: Ce înseamnă să conduci o echipă medicală într-o secție cu pacienți complexi? Asistenta-șefă Achim Adriana Valeria dezvăluie detalii din culisele medicinei interne la Sibiu.

Achim Adriana Valeria, asistenta-șefă a Secției Clinice Medicale I din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, a vorbit într-un interviu publicat pe pagina de Facebook a instituției despre responsabilitățile, provocările și satisfacțiile muncii sale.

Potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, secția pe care o coordonează include subspecialități precum Interne, Reumatologie, Alergologie, iar până de curând și Compartimentul de Nefrologie.

Responsabilitățile unei asistente-șefe și organizarea activității zilnice

Achim Adriana Valeria subliniază că rolul de asistent-șef presupune mai mult decât organizare: „A conduce înseamnă a inspira, a proteja și a avea grijă de cei care, la rândul lor, au grijă de alții.”

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Printre atribuțiile sale se numără organizarea echipei, asigurarea calității îngrijirilor, coordonarea evidențelor și raportărilor, siguranța pacientului, buna funcționare a secției și coordonarea activității didactice. Ea consideră că toate acțiunile sale trebuie să aibă ca rezultat bunăstarea fizică și emoțională a personalului din subordine.

Activitatea zilnică este organizată astfel încât să asigure siguranța și confortul pacientului, continuitatea îngrijirilor și servicii medicale de calitate. Printre regulile de bază se numără stabilirea priorităților de îngrijire, organizarea raportului de tură și menținerea colaborării cu medicii și ceilalți membri ai echipei.

Provocările îngrijirii pacienților vârstnici și gestionarea cazurilor complexe

Secția de Medicină Internă îngrijește în principal pacienți vârstnici, cu multiple boli cronice asociate, ceea ce face ca activitatea să fie tot mai complexă și să necesite o abordare multidisciplinară. Printre cele mai frecvente afecțiuni întâlnite se numără patologiile cardiace, diabetul, bolile renale, tulburările electrolitice, ciroza hepatică, pancreatita și hemoragiile digestive. O parte importantă dintre pacienți sunt cazuri sociale, ceea ce adaugă dificultăți suplimentare în gestionarea lor.

Una dintre cele mai mari provocări este îngrijirea pacienților cu multiple boli asociate și manifestări psihiatrice, care nu pot fi gestionați în serviciul de psihiatrie.

„Echipa medicală trebuie să gestioneze atât afecțiunea somatică, cât și tulburările de comportament și de gândire. Comunicarea este dificilă sau imposibilă, pacientul putând fi confuz, agitat, cu halucinații și idei delirante, existând riscul de auto sau heteroagresiune”, explică asistenta-șefă. În astfel de cazuri, se colaborează cu specialiști și familia pentru stabilirea unui plan de îngrijire adecvat.

Despre provocările din spitalele sibiene a vorbit recent și medicul Ciprian Tănăsescu, într-un interviu despre impactul cazurilor grave asupra personalului medical: „Fiecare caz grav lasă o urmă în sufletul unui chirurg”.

Gestionarea deficitului de personal și calitățile esențiale ale asistentelor

Întrebată cum gestionează situațiile de suprasolicitare sau deficit de personal, Achim Adriana Valeria recunoaște că este dificil, dar subliniază importanța implicării echipei:

„Cu ajutorul colegilor, găsim întotdeauna o soluție pentru a acoperi turele de lucru, astfel încât pacienții să fie îngrijiți și să nu simtă aceste lipsuri.” Personalul face sacrificii pentru continuitatea activității, mai ales în contextul blocării angajărilor în sistemul sanitar.

Măsurile luate includ stabilirea priorităților de îngrijire, adaptarea programului de lucru, redistribuirea sarcinilor, informarea colegilor și comunicarea permanentă cu conducerea instituției.

„Un personal suprasolicitat este mai predispus la erori și epuizare profesională, iar comunicarea deschisă și respectul reciproc contribuie la menținerea unui climat de lucru pozitiv chiar și în perioadele dificile”, adaugă asistenta-șefă.

Printre calitățile esențiale pentru o asistentă care lucrează în medicina internă, Achim Adriana Valeria enumeră răbdarea, respectul față de pacienți, capacitatea de a lucra în echipă, abilitățile de organizare și spiritul de observație pentru identificarea rapidă a modificărilor clinice.

Colaborarea dintre asistente și medici, cheia siguranței pacientului

Colaborarea dintre asistente și medici este esențială pentru siguranța pacientului și desfășurarea eficientă a activității pe secție. Aceasta se realizează prin schimb de informații despre starea pacienților, participarea asistentelor la vizitele medicale și notarea indicațiilor primite.

„Colaborarea permanentă cu toate categoriile profesionale este vitală pentru buna funcționare a secției”, subliniază Achim Adriana Valeria.