Pe scurt: Sistemele multimedia auto bazate pe Android au fost ținta unui atac informatic fără precedent, potrivit Kaspersky. Malware-ul s-a răspândit prin actualizări compromise și a colectat date despre dispozitive.

O nouă amenințare informatică vizează șoferii, după ce Kaspersky a descoperit un malware care infectează unitățile centrale multimedia din mașini.

Potrivit Mediafax, este pentru prima dată când un astfel de program rău intenționat atacă direct sistemele de bord auto, controlând atât funcțiile multimedia, cât și uneori alte funcții ale vehiculului.

Malware-ul a fost răspândit printr-un mecanism legitim de actualizare software, vizând unitățile centrale bazate pe Android. Acesta este primul caz documentat de infectare a acestor sisteme, atacul fiind construit special pentru ele, potrivit publicației Blic. Scopul principal al campaniei a fost frauda publicitară, însă programul permitea și alte activități rău intenționate, precum descărcarea de module suplimentare sau colectarea de date despre dispozitiv.

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Kaspersky atribuie atacul grupului MoYu, asociat cu rețeaua BadBox, cunoscută pentru infectarea unor dispozitive Android direct din fabrică. Unitățile centrale auto sunt vulnerabile deoarece folosesc frecvent sistemul de operare Android, pe care rulează atât aplicații obișnuite, cât și programe malițioase. Deși aceste unități stochează rareori date personale sensibile, ele au sloturi pentru cartele SIM și acces constant la internet, ceea ce le face atractive pentru atacatori.

Malware-ul s-a răspândit prin actualizări compromise ale firmware-ului DoFun

Potrivit Kaspersky, malware-ul s-a răspândit prin actualizări compromise, integrate în firmware-ul unor unități centrale fabricate de DoFun. Producătorul a fost notificat, iar problema a fost remediată. Lanțul de infectare a pornit de la o aplicație de sistem legitimă, TWCore, folosită inițial pentru colectarea de date analitice. Atacatorii au exploatat acest canal pentru a introduce cod malițios printr-un program numit JarService, instalarea făcându-se în mai multe etape pentru a evita detectarea.

Programul rula în fundal, fără interfață vizibilă și fără ca utilizatorul să fie conștient de prezența sa. Kaspersky a identificat nouă comenzi diferite folosite de malware, printre care afișarea de reclame nedorite și descărcarea altor module malițioase. De asemenea, atacatorii au colectat date despre dispozitiv, precum modelul, rezoluția ecranului sau adresa MAC.

Experții avertizează asupra extinderii atacurilor informatice asupra platformelor auto

Un expert Kaspersky a explicat că metodele de distribuire a acestui tip de malware devin tot mai variate. „Actorii rău intenționați cuceresc în mod activ noi platforme. Acest malware reprezintă prima aplicație rău intenționată care vizează în mod specific unitățile de bord din mașini”, a declarat Rade Furtula, manager de presales pentru Europa de Est. El a subliniat că această descoperire este un semnal de alarmă pentru industria auto, care trebuie să acorde o atenție sporită securității cibernetice a sistemelor integrate în vehicule.