Pe scurt: O rețea de trafic de droguri cu ramificații în mai multe țări europene a fost anihilată de DIICOT, după o anchetă complexă care a implicat interceptări și colaborare internațională. Liderul, supranumit „Matrix”, era pe lista celor mai căutați infractori ai Europol.

Procurorii DIICOT au destructurat o rețea internațională de trafic de droguri, coordonată de Gheorghe Cristian Măhălean, cunoscut sub numele de „Matrix”, potrivit Adevărul.

Măhălean era considerat unul dintre cei mai căutați infractori din Europa, fiind inclus de Europol pe lista High Value Target (HVT) în decembrie 2025.

Gruparea condusă de „Matrix” punea la dispoziția mafiei albaneze o flotă de TIR-uri modificate în ateliere clandestine din Maramureș. Sub acoperirea unor curse legale, suspecții transportau sute de kilograme de cocaină, cannabis și hașiș pe ruta Spania – Europa de Vest, acționând ca o firmă privată de servicii logistice pentru marile rețele de trafic de droguri.

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Potrivit surselor, Măhălean coordona întreaga activitate din România fără a apărea în actele firmelor sau ale vehiculelor utilizate. El stabilea traseele, racola șoferii și le punea la dispoziție vehiculele modificate. În cazurile în care transporturile erau interceptate, liderii grupării asigurau asistență juridică șoferilor arestați, pentru a monitoriza dosarele penale și a preveni scurgerea de informații.

Cooperare internațională și capturi record de droguri

Ancheta a beneficiat de o cooperare extinsă între 2023 și 2026, implicând anchetatori din Franța, Spania, Italia și Germania, alături de Eurojust și Europol. Informațiile transmise de autoritățile române au permis interceptarea a patru transporturi rutiere de mare tonaj de către autoritățile străine.

În urma acestor acțiuni, au fost confiscate aproximativ 1,7 tone de droguri: 114 kilograme de cocaină, 228,2 kilograme de canabis și 1.376,9 kilograme de hașiș (rezină de canabis). Valoarea totală a drogurilor capturate este estimată la 9,6 milioane de euro pe piața en-gros și peste 25 de milioane de euro la vânzarea en-detail.

Gruparea a funcționat neîntrerupt din septembrie 2023 până în august 2026, având o structură organizată pe două paliere. Pregătirea logistică era realizată pe teritoriul României, unde persoane-cheie precum Vilhelm Stocsek („Vili”) și Ioan Vasile Ionce se ocupau de achiziția și modificarea TIR-urilor.

Într-o hală din satul Rușor, județul Maramureș, Ionce adapta vehiculele cu ascunzători secrete în podeaua semiremorcilor sau în plafonul cabinelor, folosind instalațiile de aer condiționat pentru camuflare.

Pentru a păstra aparența de legalitate, rețeaua folosea firme de transport marfă din județele Satu Mare, Bihor, Mehedinți și Timiș, printre care Trial Expres Transport, GFB Transport, TPM Mar Transport, NKS Boom Trans și Kevin Ideal Trans. Șoferii racolați preluau încărcăturile de droguri din Spania și le livrau în diverse țări europene, camuflând stupefiantele printre mărfurile transportate legal.

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▶ Vezi pagina acestui video: „Matrix”, românul care transporta drogurile mafiei albaneze: TIR-uri cu ascunzători secrete și 1,7 tone confiscate — VIDEO

Aplicația criptată SKY ECC, cheia anchetei și prăbușirea rețelei

În cadrul anchetei, autoritățile au folosit ca probe convorbirile purtate de suspecți pe aplicația criptată SKY ECC. Folosirea acestor conversații a fost posibilă după prăbușirea rețelei SKY ECC, când, la 19 martie 2021, operațiunile au fost oprite definitiv, iar datele au fost decriptate și puse la dispoziția anchetatorilor europeni. Acest lucru a generat sute de dosare penale și numeroase condamnări în Europa de Vest.

Datele de pe aplicația criptată folosite împotriva lui Măhălean au fost obținute de la autoritățile franceze prin intermediul unui Ordin European de Anchetă. Probele decriptate au confirmat legăturile de lungă durată ale suspectului cu grupări de traficanți albanezi și modul constant de operare.

În nucleul de conducere al rețelei, alături de „Matrix”, se aflau Vilhelm Stocsek („Vili”), responsabil de coordonarea logistică, Ioan Vasile Ionce, tehnicianul care modifica vehiculele, și Gheorghe Pintea („Moșul” sau „Bătrânul”).

Operațiunea DIICOT vine în contextul unor acțiuni similare de destructurare a rețelelor de trafic de droguri, cum a fost și descoperirea unui laborator clandestin de droguri în Vâlcea în aprilie 2026.