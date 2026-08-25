Modificări importante într-o intersecție periculoasă din Sibiu: trecerea de pietoni a fost desființată / foto

Municipalitatea a luat o nouă măsură pentru creșterea siguranței traficului într-o intersecție periculoasă din Sibiu.
Intersecția dintre Șoseaua Alba Iulia și strada Vasile Cârlova este cunoscută ca fiind un punct cu trafic rutier ridicat, iar în ultimii ani municipalitatea a intervenit, prin măsuri de semaforizare și reorganizare a circulației, pentru fluidizare și siguranță, atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni.
De curând, trecerea de pietoni din această intersecție a fost desființată și mutată la câțiva metri distanță pentru a evita producerea unor evenimente nedorite.
Fiindcă măsura a fost implementată de puțin timp, unii pietoni traversează în continuare pe vechea trecere de pietoni, deși în zonă a fost montat un indicator care indică faptul că aceasta a fost desființată.
În această primăvară, primăria a implementat o altă măsură, printr-un proiect pilot, în colaborare cu IPJ Sibiu, pentru creșterea siguranței rutiere. În intersecția menționată a fost montată o cameră cu sistem radar de detecție a vitezei. Aceasta poate identifica, în timp real, depășirea limitelor legale de viteză și poate stoca imagini și date statistice privind traficul rutier.
„Sistemul nou implementat are ca scop creșterea siguranței rutiere într-una dintre cele mai circulate și sensibile intersecții din municipiu, în care au fost înregistrate frecvent accidente din cauza vitezei excesive sau neadaptate condițiilor de trafic. Practic, acesta monitorizează permanent viteza autovehiculelor în sensul descurajării depășirii limitelor de vitează, contribuind astfel la reducerea riscului de accidente, în special în contextul traficului intens din această zonă urbană. Specialiștii în siguranță rutieră arată că utilizarea combinată a camerelor video și a senzorilor radar contribuie la detectarea mai rapidă a comportamentelor periculoase în trafic și la creșterea capacității de monitorizare în condiții dificile de vreme sau vizibilitate redusă”, anunța, la finalul lunii mai, Primăria Municipiului Sibiu.
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