Noaptea Muzeelor la Sate, programată pentru sâmbătă, 29 august, la Casa Muzeală Vatra Satului Săcădate, nu va mai avea loc.

Organizatorii au anunțat anularea evenimentului în urma unui deces care a afectat profund comunitatea din jurul muzeului.

Casa Muzeală Vatra Satului Săcădate urma să își deschidă porțile pe 29 august în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor la Sate. Programul a fost însă anulat, iar organizatorii au transmis că, în aceste momente, nu pot desfășura evenimentul așa cum și-ar fi dorit.

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Decizia vine după moartea uneia dintre persoanele apropiate asociației, o prietenă a membrilor acesteia și unul dintre voluntarii implicați în activitatea muzeului. Femeia contribuise de-a lungul timpului cu muncă și timp la proiectele desfășurate la Săcădate.

Organizatorii au anunțat anularea evenimentului printr-un mesaj emoționant:

„Cu profundă tristețe, vă anunțăm că Noaptea Muzeelor la Sate, programată pentru 29 august, la Casa Muzeală Vatra Satului Săcădate, nu va mai avea loc.

Aseară am pierdut un om foarte drag nouă, o prietenă bună și, în același timp, unul dintre cei mai dedicați voluntari ai asociației noastre.

A fost alături de noi cu timp, cu muncă, cu suflet și cu o implicare pe care nu o vom uita.

În aceste momente, simțim că nu putem deschide porțile muzeului și nu putem primi oamenii așa cum ne-am fi dorit.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Uneori, porțile rămân închise pentru că avem nevoie să ne luăm rămas-bun de la unul dintre oamenii care ne-au ajutat să le ținem deschise.

Dumnezeu să o odihnească în pace!”, au transmis reprezentanții Casei Muzeale Vatra Satului Săcădate.