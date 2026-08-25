Pe scurt: Ancheta DIICOT în dosarul Nordis se extinde, cu noi acuzații de înșelăciune și prejudicii uriașe. Zeci de persoane și firme sunt vizate de investigație.

Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis, după ce au fost depuse încă 50 de plângeri de către 109 persoane vătămate, ceea ce aduce un nou prejudiciu de aproape 24 de milioane de euro, potrivit HotNews.ro.

DIICOT a anunțat că măsura a fost dispusă la 18 august 2026 și îi vizează pe administratorii grupului de societăți deja inculpați, precum și patru societăți comerciale, toate urmărite penal pentru infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în legătură cu noi acte materiale descoperite în anchetă.

„Extinderea urmăririi penale are la bază 50 de noi plângeri penale, formulate de 109 persoane vătămate, prejudiciul suplimentar fiind de peste 42.000.000 de lei, 14.000.000 de euro și 17.000 de dolari”, a transmis DIICOT.

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Pe lângă aceste cazuri, procurorii au dispus extinderea urmăririi penale pentru o infracțiune distinctă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, ca urmare a unei plângeri formulate de o societate comercială, unde prejudiciul reclamat este de aproximativ 7.000.000 de lei.

În dosarul Nordis sunt cercetați, printre alții, Vladimir Ciorbă și fosta deputată PSD Laura Vicol, alături de alte persoane din conducerea și administrarea grupului. Ancheta vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, toate în formă continuată.

Potrivit datelor anunțate de DIICOT în octombrie 2025, în dosar existau deja aproximativ 700 de plângeri și 850 de victime, iar prejudiciul estimat pentru înșelăciune era de circa 75 de milioane de euro. Noul val de plângeri și prejudicii ridică și mai mult amploarea cazului.

Cazul Nordis a devenit cunoscut publicului larg după o investigație realizată de Recorder, intitulată „Schema Nordis. Mașinăria de făcut bani a celui mai puternic clan politico-imobiliar”.