Prezența persoanelor fără adăpost pe străzile din Sibiu, în special în zonele comerciale și rezidențiale intens circulate, stârnește îngrijorarea sibienilor. Datele transmise de Primărie arată însă o scădere a cazurilor identificate în ultimii ani, municipalitatea explicând totodată care este protocolul de intervenție, de unde provin oamenii străzii și ce capacitate de cazare are orașul pentru cei vulnerabili.

Un sibian a semnalat recent o astfel de situație, surprinzând imagini cu persoane care dormeau direct pe stradă. Pe o distanță de doar câțiva metri, acesta a identificat nu mai puțin de trei oameni ai străzii.

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▶ Vezi pagina acestui video: Oameni ai străzii, surprinși cum dorm pe bulevardul Mihai Viteazul. Cum gestionează Primăria fenomenul — VIDEO

Sibienii sunt îngrijorați: „Sunt din ce în ce mai mulți”

Un cititor Ora de Sibiu a transmis pe adresa redacției o sesizare, semnalând prezența mai multor oameni ai străzii în spațiile publice. El a precizat că, în seara de 18 august, a identificat pe bulevardul Mihai Viteazu 3 persoane fără adăpost care dormeau pe trotuar.

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„Filmarea este făcută pe Mihai Viteazu. Voiam să evidențiez că sunt din ce în ce mai mulți oameni ai străzii pe străzile din Sibiu, care dorm inclusiv acolo”, a transmis cititorul care a surprins imaginile.

Cu toate acestea, potrivit Primăriei Sibiu, în data respectivă, Poliția Locală nu a înregistrat nicio sesizare oficială sau cerere de intervenție în zona bulevardului Mihai Viteazu care să vizeze persoanele fără adăpost.

Ce arată cifrele oficiale: fenomenul, în scădere

În ciuda percepției publice, statisticile Poliției Locale indică un trend descendent al numărului de oameni ai străzii depistați în municipiu. Dacă în anul 2024 au fost identificate 28 de persoane, numărul acestora a scăzut la 15 în anul 2025, ajungând la 10 persoane identificate în cursul anului 2026.

Dintre cele 10 persoane găsite pe străzi în acest an, doar două au fost depistate în zona bulevardului Mihai Viteazu și pe străzile adiacente.

„Una dintre cele două persoane provenea din mun. Sibiu și a fost îndrumată către Adăpostul de Noapte, iar cealaltă era venită din orașul Cisnădie, fapt pentru care a fost îndrumată să se adreseze autorităților din Cisnădie pentru sprijin, legislația prevăzând în aceste cazuri ca asistența socială să fie acordată de către autoritățile din localitatea de domiciliu sau reședință”, precizează Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu, într-un răspuns pentru Ora de Sibiu.

Majoritatea nu sunt din Sibiu

Datele colectate de autorități în teren arată că fenomenul este alimentat în principal de persoane venite din afara orașului. Din cele 10 persoane identificate în 2026, doar două au domiciliul în municipiul Sibiu. „În ceea ce privește locul de proveniență al celor 10 persoane, s-a constatat că doar două au fost din mun. Sibiu, 5 proveneau din localitatea Dumbrăveni, una din Cisnădie, una din Șelimbăr și una din localitatea Răducăneni (Iași)”, adaugă Gligore.

Cât despre actele de identitate, situația nu este atât de gravă pe cât s-ar putea crede: 8 dintre cele 10 persoane depistate anul acesta aveau documente valabile. Pentru cei care ajung la Adăpostul de Noapte fără acte, asistenții sociali intervin și îi însoțesc la instituțiile competente pentru emiterea noilor documente.

Locuri libere la Adăpostul de Noapte

Adăpostul de Noapte din Sibiu, unitate aflată în subordinea Primăriei, are o capacitate totală de 40 de locuri. La finalul săptămânii trecute, gradul de ocupare era de 72,5%, fiind ocupate 29 de locuri, ceea ce înseamnă că infrastructura socială are încă resurse pentru a prelua cazuri noi.

În astfel de cazuri, autoritățile aplică un protocol clar, dar se lovesc uneori și de refuzul persoanelor vulnerabile de a primi ajutor.

„În situația celor fără adăpost, Poliția Locală tratează fiecare caz în funcție de situația fiecărei persoane depistate. Aceasta poate însemna îndrumarea spre Adăpostul de Noapte, spre localitatea de domiciliu sau solicitarea intervenției Direcției de Asistență Socială. Asistentul social face mai întâi o evaluare a situației sociale și a nevoilor persoanei respective. În funcție de cele identificate, persoanei îi sunt prezentate serviciile și formele de sprijin disponibile, precum și posibilitățile de accesare a acestora. În cazul în care persoana refuză sprijinul oferit, situația poate fi reevaluată și monitorizată ulterior, în funcție de circumstanțele identificate sau poate fi îndrumată să apeleze la serviciile din localitatea de domiciliu. În situația persoanelor adulte care au capacitatea de a lua propriile decizii, sunt respectate dreptul la autodeterminare și opțiunea persoanei cu privire la acceptarea serviciilor sociale”, explică Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Monitorizări zilnice în zonele populare

Pentru a ține fenomenul sub control în zonele intens circulate, precum bulevardul Mihai Viteazul, Poliția Locală execută zilnic acțiuni de patrulare. Scopul este dublu: înlăturarea acestora din calea trecătorilor, dar și acordarea de sprijin specific.

„Gestionarea acestui fenomen se realizează prin mijloacele disponibile la nivelul Primăriei, în limitele atribuțiilor prevăzute de legislație. Pentru depistarea și descurajarea acestor cazuri, Poliția Locală întreprinde activități zilnice de monitorizare a zonelor frecventate de cei fără adăpost. Direcția de Asistență Socială sprijină aceste persoane prin îndrumare și acordare de servicii destinate celor aflați în situații de vulnerabilitate, prin intermediul Adăpostului de Noapte, Centrului de Asistență Medicală Comunitară și a Cantinei Municipiului Sibiu. În instrumentarea cazurilor, Direcția de Asistență Socială Sibiu colaborează cu reprezentanții Poliției Municipiului Sibiu, ai serviciilor medicale și ai altor instituții competente, pentru asigurarea unei intervenții multidisciplinare, adaptate nevoilor fiecărui beneficiar”, adaugă purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.