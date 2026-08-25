În cadrul ședinței Colegiului Prefectural de marți, 25 august, directorul executiv adjunct Ioan-Rareș Seuchea, a prezentat situația fermierilor din județ care nu și-au primit încă plățile aferente anului de cerere 2025.

Potrivit directorului executiv al APIA Sibiu, 290 de fermieri au rămas neplătiți, dintre care 174 sunt persoane decedate, iar plata nu poate fi efectuată deoarece succesiunea nu a fost dezbătută.

„Aferent anului de cerere 2025, au rămas neplătiți 290 de fermieri, din care 174 sunt decedați. Neplata se datorează faptului că nu au dezbătut succesiunea. Restul de 116 fermieri vor fi plătiți odată cu implementarea în sistem de către dezvoltator a condițiilor pentru plățile de agromediu. Până în prezent, sistemul nu permite operarea pentru cei care au transfer pe parcelele de agromediu”, a declarat directorul executiv adjunct Ioan-Rareș Seuchea.

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Problemele întâmpinate de APIA Sibiu

Directorul adjunct APIA Sibiu a prezentat și principalele dificultăți cu care instituția s-a confruntat în acest an.

Volumul mare de activitate, coroborat cu restricționarea procesului de recrutare și selecție a personalului, a pus presiune pe angajații instituției. Situația este în curs de gestionare prin deblocarea procesului de recrutare.

O altă problemă semnalată este starea parcului auto. Autoturismele aflate în dotarea instituției sunt uzate și necesită înnoirea flotei.

Dificultăți generate de sistemul informatic

Implementarea graduală a modulelor în softul informatic a îngreunat programarea fermierilor, preluarea cererilor de plată și autorizarea acestora.

Aceste dificultăți au dus, în mai multe perioade ale anului, la un program de muncă foarte încărcat pentru angajații APIA Sibiu, fiind depășită norma zilnică de muncă.

Situația plăților rămâne astfel dependentă, în parte, de actualizarea sistemului informatic și de implementarea condițiilor necesare pentru efectuarea plăților aferente măsurilor de agromediu.