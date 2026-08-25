Pe scurt: Sala de sport de la Liceul Noica va primi o pardoseală nouă și dotări moderne, investiția depășind 1 milion de lei. Lucrările vor asigura condiții mai bune pentru elevi și competiții sportive.

Sala de sport a Liceului Constantin Noica din Sibiu, situată pe strada Oștirii nr. 5, urmează să fie modernizată printr-o investiție de peste 1 milion de lei, potrivit Primăriei Municipiului Sibiu.

Proiectul va fi supus aprobării Consiliului Local în ședința din luna august 2026. Primarul Astrid Fodor a declarat că această inițiativă face parte dintr-un program mai amplu de investiții în infrastructura sportivă a școlilor sibiene:

„Creăm condiții mai bune pentru sportul în școală, iar pentru aceasta, în ultimii ani am construit etapizat 3 săli de sport noi, 9 săli au fost modernizate și s-au amenajat 10 terenuri de sport noi în unități de învățământ din Sibiu. Următoarea investiție pe care o propunem este modernizarea sălii de sport de la Liceul Noica. Dotările pentru sală au fost deja achiziționate printr-un proiect finanțat din fonduri europene în cadrul PNRR, prin care toate unitățile de învățământ din Sibiu au fost dotate cu mobilier și echipamente IT, precum și cu astfel de echipamente pentru sport.”

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Investiția depășește 1 milion de lei și vizează siguranța și confortul elevilor

Pardoseala actuală a sălii de sport, aflată în uz de 15 ani, va fi înlocuită cu una nouă, care va oferi o absorbție mai bună a șocurilor, aderență crescută și siguranță sporită pentru utilizatori. Investiția, evaluată la puțin peste 1 milion de lei, va asigura condiții moderne atât pentru orele de sport, cât și pentru desfășurarea competițiilor sportive.

Lucrările prevăd realizarea finisajelor și a marcajelor sportive pentru baschet, handbal și volei, astfel încât sala să poată găzdui diverse tipuri de activități sportive. De asemenea, vor fi efectuate reparații la gradene, care includ îndepărtarea covorului PVC existent, refacerea stratului de beton și aplicarea unei vopsele speciale cu rol de protecție la incendiu.

Proiectul tehnic este finalizat, urmează contractarea execuției lucrărilor

Până în prezent, a fost realizat proiectul tehnic pentru modernizarea sălii de sport. Următorul pas va fi contractarea execuției lucrărilor, după aprobarea investiției de către Consiliul Local.

Modernizarea sălii de sport de la Liceul Noica se înscrie în seria de proiecte prin care unitățile de învățământ din Sibiu au beneficiat de dotări moderne, inclusiv mobilier, echipamente IT și echipamente sportive, finanțate prin fonduri europene în cadrul PNRR.

Aceste investiții urmăresc să ofere elevilor condiții optime pentru desfășurarea activităților educaționale și sportive. Primăria Sibiu continuă astfel programul de modernizare a infrastructurii școlare, după cum a anunțat și în alte proiecte recente dedicate școlilor și creșelor din oraș.