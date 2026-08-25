Petiție pentru salvarea fostei mănăstiri a Ursulinelor: „Nu e doar o clădire veche, ci istoria vie a Sibiului”

Ministerul Culturii și Consiliul Județean (CJ) Sibiu au anunțat că nu doresc să cumpere clădirea fostei mănăstiri a Ursulinelor. Ca urmare a anunțului neexercitării dreptului de preempțiune, a fost lansată o petiție prin care se cere salvarea monumentului istoric.

Petiția a fost lansată după ce Ministerul Culturii și Consiliul Județean Sibiu au anunțat că nu își vor exercita dreptul de preempțiune asupra imobilului de pe strada General Magheru din centrul orașului, unde a funcționat mănăstirea Ursulinelor, dar și Liceul Pedagogic.

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Petiția este adresată Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Alba Iulia, Consiliului Județean Sibiu și Ministerului Culturii. „Vă adresez această scrisoare în numele cetățenilor care au semnat petiția pentru salvarea ansamblului fostei Mănăstiri a Ursulinelor din Sibiu (strada General Magheru nr. 34-36). Vă solicităm ferm să colaborați pentru a preveni transformarea acestui monument istoric de importanță națională (Grupa A) într-o simplă marfă imobiliară pe piața privată”, se arată în descrierea petiției.

Sursa: patrimoniu.sibiu.ro

Semnatarii cer ca imobilul să nu ajungă pe piața imobiliară privată și își doresc ca fosta mănăstire a Ursulinelor să fie reabilitată și folosită în scop educațional.

„Vă cerem în mod expres:

Arhiepiscopiei Romano-Catolice (în calitate de proprietar): Să dea dovadă de responsabilitate socială față de comunitatea sibiană și să suspende temporar procedura de vânzare pe piața liberă și să colaboreze cu administrația locală pentru a accesa fonduri europene nerambursabile prin Programul Regiunea Centru (ADR Axa 7.1) sau Programul RO-Cultura și/sau Programul Europa Creativă și/sau Noul Bauhaus European (NEB), salvând clădirea fără a o înstrăina. Patrimoniul Sibiului trebuie să rămână în circuitul public, cultural și educațional! Consiliului Județean Sibiu: Să revină asupra deciziei și să își exercite dreptul de preempțiune, identificând soluții de finanțare publică sau parteneriate pentru cumpărarea sau reabilitarea complexului în scop educațional sau cultural”, se cere în petiție.

Semnatarii explică și motivele pentru care este important ca autoritățile să intervină și să salveze această clădire. Ei arată că ar putea fi amenajat inclusiv un hub cultural acolo. „Mănăstirea Ursulinelor nu este doar o clădire veche, ci este însăși istoria vie a Sibiului de aproape 300 de ani. Dacă comunitatea locală nu reacționează acum, riscăm să pierdem definitiv accesul la un spațiu monumental de importanță națională”.

Petiția poate fi citită integral și semnată AICI. Până marți, la ora 10:30, 246 de persoane au semnat-o.

Consilierii județeni urmează să voteze un proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra acestui imobil în ședința din 27 august.