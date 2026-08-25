Începi să numeri proteinele, iar ziua se transformă repede într-un tabel cu shake-uri, batoane și mese cântărite la gram. O cupă după antrenament pare simplă, dar doza zilnică se poate schimba complet dacă pornești de la greutatea nepotrivită, confunzi pulberea cu proteina propriu-zisă sau uiți ce ai mâncat deja. Problema apare și la cei care vor rezultate rapide: mai mult nu înseamnă automat mai bine.

Sfaturile generale lasă adesea deoparte partea dificilă, adică legătura dintre greutate, masă musculară, nivel de activitate, alimentație și toleranța digestivă. Nu există o cifră care să funcționeze identic pentru o persoană sedentară, un începător și cineva aflat într-un program solicitant.

Greșelile de dozare a proteinelor zilnice devin mai ușor de observat când urmărești sursa proteinelor, nu doar numărul de cupe. Iar uneori, cea mai bună ajustare este să simplifici calculul.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Prima doză greșită pornește de la cântar

Greutatea de pe cântar nu spune singură câtă proteină îți este necesară. Două persoane cu aceeași greutate pot avea niveluri diferite de masă musculară, activități complet diferite și obiective opuse. Un calcul făcut mecanic după greutatea totală poate duce la o doză prea mare pentru cineva cu un procent ridicat de țesut adipos. Într-o situație inversă, aceeași formulă poate fi prea puțin utilă pentru cineva foarte activ sau aflat într-o perioadă de refacere.

Observația apare și în discuțiile comunității. @bellwatah a atras atenția că o persoană cu multă grăsime corporală nu are nevoie să echivaleze fiecare kilogram cântărit cu un gram de proteină, idee care poate umfla inutil obiectivul zilnic (YouTube, „De câtă proteină ai nevoie în realitate”, 2024). @ericbeauchamp7385 a formulat aceeași nelămurire din alt unghi: diferența dintre greutatea corporală și masa slabă este mare, iar cele două nu ar trebui confundate (YouTube, „Aportul tău de proteine este prea mare”, 2025).

Nu înseamnă că trebuie să îți estimezi singur masa slabă până la ultima zecimală. Înseamnă că o recomandare trebuie privită ca punct de pornire. Greutatea, frecvența antrenamentelor, vârsta, aportul alimentar și eventualele probleme medicale contează împreună.

Uite unde se strecoară cel mai des eroarea:

folosești greutatea totală fără să ții cont de compoziția corporală;

aplici aceeași țintă într-o perioadă sedentară și într-una cu antrenamente frecvente;

schimbi doza după fiecare videoclip urmărit, fără să lași timp pentru observarea rezultatelor;

consideri cifra de pe etichetă drept regulă universală, deși produsul și dieta ta pot fi diferite.

Cupa nu este doza zilnică

O cupă de pulbere nu este sinonimă cu o cupă de proteină. Eticheta separă, de regulă, greutatea porției de cantitatea de proteine conținută în acea porție. Dacă aduni cupele fără să verifici tabelul nutrițional, poți supraestima sau subestima aportul. E o greșeală banală. Tocmai de aceea se repetă atât de des.

Proteina din mâncare trebuie inclusă în calcul. Ouăle, iaurtul, brânza de vaci, peștele, carnea slabă, leguminoasele și tofu pot acoperi o parte importantă din necesar. Pudra are un rol practic: te ajută într-o dimineață aglomerată, după o sesiune de antrenament sau când nu poți pregăti o masă. Nu repară însă o alimentație dezechilibrată și nu înlocuiește automat fibrele, carbohidrații sau grăsimile de care ai nevoie.

Un exemplu practic: o persoană de 75 kg, aflată la începutul antrenamentelor, își stabilește împreună cu un specialist o țintă orientativă de 90 g de proteine de pe nutriland.ro într-o zi. La micul dejun obține o parte din aport din iaurt și ouă, la prânz alege o porție de carne slabă cu o garnitură, iar seara mănâncă linte și brânză de vaci. Dacă adaugă un shake după antrenamentul de 60 de minute, acesta trebuie numărat după cantitatea de proteină de pe etichetă, nu după greutatea întregii pulberi.

Felul în care te organizezi contează mai mult decât momentul exact al shake-ului:

notează sursele alimentare înainte să adaugi suplimentul; verifică proteina efectivă din porție, nu doar gramele de pulbere; împarte aportul între mese, în loc să îl concentrezi într-un singur pahar; păstrează suplimentul pentru zilele în care îți este greu să ajungi la ținta stabilită; reevaluează calculul când se schimbă greutatea, programul sau obiectivul.

Când prea mult devine o problemă de organizare

Un aport exagerat nu se vede doar în numărul de grame. Se vede în felul în care dispar din farfurie alimentele care susțin energia, digestia și recuperarea. Când fiecare gustare este înlocuită cu un produs proteic, dieta poate deveni săracă în fibre și prea încărcată caloric. Pentru unele persoane apar balonare, disconfort sau modificări ale tranzitului, mai ales când cresc brusc doza ori folosesc produse pe care nu le tolerează.

Mai există și o eroare de ritm. Crești aportul de la o zi la alta, schimbi sursa, introduci un shake și apoi nu mai știi ce ți-a provocat disconfortul. O abordare mai clară presupune ajustări mici și câteva zile de observare. Dacă ai boală renală sau hepatică, ești însărcinată, iei tratamente ori ai sub 18 ani, nu îți stabili singur doza după recomandări de pe internet.

Înainte să mărești cantitatea, verifică aceste semnale:

îți este greu să menții mesele obișnuite deoarece te bazezi pe shake-uri;

apar balonare, crampe, diaree sau constipație după schimbarea dozei;

aportul suplimentar vine peste necesarul caloric, nu în locul unei mese planificate;

alegi pulberea după promisiuni, fără să citești ingredientele și cantitatea reală de proteină;

crești doza ca reacție la lipsa progresului, deși antrenamentul, somnul sau energia totală sunt problemele reale.

Paradoxul proteinelor este că progresul nu depinde de cea mai mare cifră, ci de cifra pe care o poți susține fără să-ți sacrifici mesele, digestia și bugetul. O doză potrivită rămâne legată de contextul tău și se poate schimba când se schimbă viața ta.

Privește cupa ca pe un instrument de completare, nu ca pe un verdict. Dacă alimentația acoperă deja necesarul stabilit, suplimentul nu trebuie forțat în program. Dacă nu îl acoperă, un calcul simplu pe baza etichetei și a meselor te poate ajuta mai mult decât încă o listă de reguli contradictorii.

Când nu e clar dacă problema este doza, toleranța sau starea de sănătate, întrebarea potrivită nu este „câte cupe mai adaug?”, ci „ce încerc să corectez, de fapt?”.

Surse și experiențe din comunitate

YouTube, @bellwatah, „De câtă proteină ai nevoie în realitate”, https://www.youtube.com/shorts/AAZkzCEVWgo, 2024;

YouTube, @ericbeauchamp7385, „Aportul tău de proteine este prea mare”, https://www.youtube.com/shorts/z96fwpdmdlY, 2025;