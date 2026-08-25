Pe scurt: Sindicatele pun presiune pe autorități pentru creșterea salariului minim și relansarea negocierilor colective. Protestul coincide cu negocierile politice pentru Legea salarizării.

Mai multe federații sindicale au organizat marți, 25 august 2026, un protest în fața Ministerului Muncii, cerând reluarea negocierilor colective și majorarea salariului minim începând cu 1 ianuarie 2027.

Potrivit Mediafax, manifestația a avut loc între orele 11:00 și 13:00 și a fost susținută de organizații afiliate Cartel ALFA, UNI Global Union și CSDR.

Principalele revendicări ale protestatarilor vizează deblocarea negocierilor colective atât în mediul privat, cât și la nivel național, precum și creșterea salariului minim. Sindicatele au subliniat importanța relansării dialogului social și a adoptării unor măsuri care să ducă la creșterea veniturilor pentru cei plătiți la nivelul salariului minim.

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Florentin Iancu, reprezentant al Federației Sindicatelor din IT&C, a declarat:

„Există anumite blocaje. Coroborat cu faptul că există riscul ca salariul minim să nu crească în ianuarie, nu avem pârghiile necesare prin care putem să intervenim, prin negociere, contextual, pe fiecare familie ocupațională în parte, în vederea creșterii salariului minim al angajaților. Este important de reținut că foarte mulți din colegii pe care îi vedeți astăzi aici sunt plătiți fie la nivelul salariului minim, fie salariul minim plus ceva. În momentul în care salariul minim ar crește, implicit ar crește și veniturile lor. Este o chestiune extrem de importantă.”

Florentin Iancu a mai precizat că România ar trebui să ajungă la un salariu minim de aproximativ 50% din salariul mediu, ceea ce ar însemna 4700-4800 de lei, în condițiile în care salariul mediu este în prezent între 9400 și 9500 de lei. Salariul minim a crescut recent la 4350 de lei, însă există discuții privind o posibilă amânare a următoarei majorări până în iulie 2027.

„Într-un context de inflație de 10% și creșteri de prețuri galopante, este evident că toată această criză se aruncă pe oamenii care muncesc, indiferent că discutăm sectorul bugetar sau sectorul privat”, a adăugat Iancu.

Negocieri politice la Cotroceni pentru Legea salarizării

După protest, tema veniturilor a rămas pe agenda zilei, odată cu o nouă rundă de negocieri programată la ora 13:00 la Cotroceni. La discuții participă președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, liderul PSD Sorin Grindeanu, președintele USR Dominic Fritz și liderul UDMR Kelemen Hunor.

Miza negocierilor este deblocarea Legii salarizării, unul dintre dosarele importante aflate pe masa coaliției de guvernare.

Discuțiile politice se desfășoară într-un context în care autoritățile trebuie să găsească un echilibru între politica de venituri și constrângerile bugetare. Astfel, presiunea asupra decidenților se manifestă pe două planuri: sindicatele solicită creșterea salariului minim și relansarea negocierilor colective, în timp ce liderii politici încearcă să ajungă la o înțelegere privind viitoarea politică salarială și măsurile necesare pentru aplicarea noii legislații.

Un protest similar a avut loc și în urmă cu câteva luni, când SANITAS a cerut retragerea proiectului legii salarizării și a organizat acțiuni de protest la Ministerul Muncii și Parlament.