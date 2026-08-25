Pe scurt: Traficul din Sibiu va fi afectat de lucrări ample la străzi și rețele de utilități. Vezi ce zone sunt vizate și ce restricții se aplică.

Primăria Sibiu a anunțat marți, 25 august 2026, demararea unor lucrări de reparații pe bulevardul V. Milea și pe str. Cibinului, precum și noi intervenții la rețeaua de apă și canalizare pe mai multe străzi din oraș.

Pe bulevardul V. Milea, lucrările vizează tronsonul dintre intrarea în Sibiu dinspre DN1 și Calea Dumbrăvii. În prima etapă, se va interveni la trotuarele de pe partea dreaptă a bulevardului, pe sensul spre oraș, trotuarele de pe partea opusă fiind deja refăcute. Circulația pietonală va fi deviată pe un culoar semnalizat pe banda 1 de circulație sau pe trotuarul de pe partea opusă.

Ulterior, între 21 și 30 septembrie, se va freza asfaltul de pe carosabilul celor două benzi pe sensul spre oraș și se va turna un strat nou de asfalt. Pe celelalte două benzi, asfaltul a fost înnoit anul trecut.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Pe strada Cibinului, pe tronsonul dintre str. Târgu Fânului și Turnului, Primăria va începe reparațiile la trotuare și va înlocui bordurile, în paralel cu lucrările la rețeaua de apă executate de SC Apă Canal SA. Strada este închisă traficului până la sfârșitul lunii septembrie, astfel încât circulația nu va fi afectată suplimentar de aceste intervenții. Scopul este ca, după finalizarea lucrărilor la rețele, strada să poată fi redată cât mai rapid traficului rutier.

Noi lucrări la rețeaua de apă și canalizare pe mai multe străzi din Sibiu

SC Apă Canal SA va efectua modernizări ale rețelei de apă pe strada Viitorului, pe tronsonul dintre str. Moara de Scoarță și str. Oltului, în perioada 31 august – 9 octombrie. Pe acest segment, circulația va fi complet închisă. Pentru a asigura rute alternative, pe str. Moara de Scoarță se va circula în dublu sens, iar parcarea va fi interzisă pe această stradă pe durata lucrărilor.

Modernizarea rețelei de canalizare pe strada Verzăriei se va prelungi până la 30 septembrie. Traficul va fi închis pe tronsoane scurte, pe măsură ce lucrările avansează succesiv.

Pe strada Ludoș, la intersecția cu Aleea Călăreților, în perioada 27-29 august, va fi traversată strada cu o nouă conductă de apă. În această zonă, circulația se va desfășura alternativ, pe o singură bandă.

Pe strada Turda, în dreptul accesului în curtea societății Moara Cibin SA, vor fi realizate branșamente la rețeaua de apă și canalizare între 25 august și 10 septembrie. Lucrările vor necesita traversarea ambelor sensuri ale străzii, cu închiderea succesivă a traficului pe câte o direcție de mers. Pentru ocolire, șoferii vor putea folosi locurile de parcare din zona afectată de săpături.

Pe șoseaua Alba Iulia, pe tronsonul dintre str. E. A Bielz și str. Turda, se lucrează la alimentarea cu energie electrică a Unității Militare 02310. Avizul pentru aceste intervenții a fost prelungit până la 30 septembrie. Vor fi necesare traversări ale șoselei, iar în aceste momente se vor impune restricții și devieri ale circulației.

Primăria Sibiu recomandă șoferilor și pietonilor să respecte semnalizările temporare și să folosească rutele ocolitoare indicate pe durata lucrărilor.