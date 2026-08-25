Un scandal a izbucnit marți dimineața la o plantație de afine din Porumbacu de Sus, după ce muncitorii au cerut majorarea prețului primit pentru fiecare kilogram de afine cules. Patronul a refuzat solicitarea, iar situația a degenerat, fiind chemată și Poliția.

Zeci de muncitori aflați la plantația administrată de SC Wildpark SRL din Porumbacu de Sus s-au declarat nemulțumiți de faptul că patronul nu a acceptat majorarea prețului de la 4 la 5 lei pentru kilogramul de afine cules. „A fost vorba să ne mai pună un leu la kilogramul de afine adunat și nu vor. Au chemat Poliția. Sunt aproximativ 100 de oameni nemulțumiți”, a declarat Vasile Pascu, unul dintre muncitori.

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▶ Vezi pagina acestui video: Scandal la o plantație de afine din Porumbacu de Sus: zeci de zilieri au cerut majorarea prețului, dar patronul i-a refuzat — VIDEO

Patronul: „Dacă facem cum vor ei, o să trebuiască să închid firma”

De cealaltă parte, managerul plantației de afine Berry Wildpark, Jan Visser, spune că prețul actual de 4 lei pentru kilogram este unul corect și că o majorare la 5 lei ar pune presiune foarte mare asupra afacerii. „Noi îi plătim la kilogram. Ei primesc 4 lei pe kilogram și vor să ia 5 lei. Noi îi plătim cu 4 lei, este un preț bun comparativ cu alte firme. Acum fac probleme pentru că vor mai mulți bani”, a declarat Jan Visser.

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Managerul a precizat că plata muncitorilor se face, în mod normal, la finalul săptămânii și că nu intenționează să modifice prețul convenit. „În mod normal, îi plătim vinerea, la sfârșitul săptămânii. Nu o să plătesc oamenii astăzi. O să îi plătesc cu 4 lei vinerea. Nu este niciun motiv să măresc prețul acum. Pentru fermă este greu să facă bani. Acum este greu să îi plătim și cu atât. Dacă facem cum vor ei, o să trebuiască să închidem”, a mai spus managerul plantației.

Jan Visser susține că încearcă să calmeze spiritele și să discute cu muncitorii pentru a ajunge la o soluție. „Încerc să îi calmez și să le explic. Am oamenii acolo și încercăm să îi calmăm și să discutăm”, a mai declarat managerul plantației de afine Berry Wildpark.

Un echipaj de poliție a intervenit pentru a calma oamenii revoltați.