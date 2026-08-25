Pe scurt: Vestul țării va avea parte de o toamnă cu temperaturi de vară, potrivit estimărilor ANM pentru următoarele patru săptămâni. Ploile vor fi inegale, cu deficit în vest și nord-vest.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru perioada 24 august – 21 septembrie 2026, anunțând că vestul țării va avea temperaturi peste normal aproape pe tot parcursul intervalului.

Potrivit Mediafax, estimările pe patru săptămâni arată o toamnă cu influențe estivale, în special în regiunile vestice și sud-vestice.

În săptămâna 24-31 august, aerul va fi mai cald decât normal în vest, în timp ce în est și sud-est temperaturile vor fi ușor mai scăzute, iar în restul țării se vor apropia de mediile multianuale. Ploile vor fi mai abundente la munte și local în centrul și estul țării, însă în extremitățile vestice și nord-vestice precipitațiile vor fi deficitare. Aceste prognoze vin după o perioadă cu scăderi bruște de temperaturaturi și vreme instabilă în alte regiuni.

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Între 31 august și 7 septembrie, temperaturile vor crește peste normal doar în vest și sud-vest, restul teritoriului menținându-se în limitele obișnuite pentru această perioadă. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar local în centru și est, iar în celelalte regiuni se va apropia de normal.

Septembrie începe cu temperaturi ridicate în vest și sud-vest

Săptămâna 7-14 septembrie va aduce din nou valori termice ridicate în vest și sud-vest, în timp ce restul țării se va menține în jurul mediilor multianuale. Precipitațiile vor fi apropiate de normele specifice acestui interval, potrivit ANM.

În ultima săptămână analizată, 14-21 septembrie, temperaturile vor depăși normalul climatologic în vest și sud-vest, iar abaterea se va resimți local și în nord și centru. Restul teritoriului va rămâne în jurul mediilor obișnuite. Ploile vor lipsi în vest și local în nord, centru și sud, în timp ce în restul țării cantitățile de precipitații se vor încadra în limite normale.

Estimările ANM confirmă că toamna 2026 începe cu un regim termic atipic în vestul țării, cu temperaturi de vară și precipitații inegale, în timp ce alte regiuni vor avea parte de variații mai apropiate de normalul climatologic.