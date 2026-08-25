Pe scurt: România are cu un milion mai puțini oameni activi pe piața muncii față de 2008, deși numărul salariaților a crescut. Diferențele între județe sunt mari, iar rata de ocupare a femeilor rămâne sub media națională.

Populația ocupată civilă din România a scăzut cu un milion de persoane în perioada 2008–2024, potrivit unei analize realizate pe baza datelor Institutului Național de Statistică – Tempo Online, citată de Economica.net.

În 2008, populația ocupată civilă era de 8,7 milioane, iar în 2024 a ajuns la 7,7 milioane.

Populația ocupată civilă include toate persoanele care desfășoară în mod obișnuit o activitate economică sau socială, fie în baza unui contract de muncă, fie independent, pentru a obține venituri sub formă de salarii, plată în natură sau alte tipuri de plăți.

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Din această categorie sunt excluse cadrele militare, personalul MApN, MAI și SRI, deținuții și salariații organizațiilor politice și obștești.

În același interval, numărul salariaților a crescut de la 5,2 milioane în 2008 la 5,8 milioane în 2024. Cele mai mari scăderi procentuale s-au înregistrat în rândul lucrătorilor familiali neremunerați, cu 72% mai puțini în 2024 față de 2008, și al lucrătorilor pe cont propriu, cu o scădere de 31%.

Ponderea populației civile ocupate în întreprinderile de stat a rămas aproape neschimbată, de la 16,6% în 2008 la 16,5% în 2024. În schimb, ponderea celor care lucrează în mediul privat a crescut de la 79,9% la 81,8%.

Rata de ocupare a crescut ușor, dar disparitățile regionale și de gen persistă

Rata de ocupare a populației în vârstă de muncă a crescut ușor, de la 62,5% în 2008 la 63,4% în 2024. Pentru femei, rata de ocupare a rămas sub media națională: 57,8% în 2008 și 58,3% în 2024.

Analiza evidențiază diferențe mari între județe. Cele mai ridicate rate de ocupare se găsesc în județele Cluj (78%), Timiș (77%) și Sibiu (74%), în timp ce cele mai scăzute sunt în Giurgiu (40%), Botoșani (41%) și Călărași (41%).

În București, numărul persoanelor ocupate, de 1,3 milioane, depășește populația rezidentă în vârstă de muncă, fenomen explicat prin faptul că mulți angajați provin din județele limitrofe.

„Aceste date subliniază nevoia unor politici publice care să susțină accesul echitabil la muncă, reducerea disparităților regionale și îmbunătățirea condițiilor pentru toți lucrătorii”, se arată în analiza INS.

În contextul acestor evoluții, statul a lansat și programe de sprijin pentru mediul privat, cum ar fi Tech up România, care vizează stimularea ocupării și dezvoltarea tehnologică.