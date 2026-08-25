Pe scurt: Sindicatul acuză lipsa de transparență și integritate la vârful Guvernului, menționând cazuri concrete și cerând explicații publice din partea premierului.

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a cerut marți, 25 august 2026, demisia premierului Ilie Bolojan, invocând existența unor controverse și anchete care implică persoane din apropierea Guvernului.

Potrivit Mediafax, sindicaliștii susțin că problemele de integritate din jurul unor membri ai executivului nu mai pot fi ignorate și solicită explicații publice clare.

Într-un comunicat transmis în aceeași zi, SAALG reamintește că a avertizat încă din luna ianuarie asupra unor „coincidențe” legate de premier, care „încep să semene cu un simptom de sistem”.

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Sindicatul afirmă că a cerut atunci detalii despre modul în care anumite persoane ajung la Palatul Victoria și ce filtre de integritate sunt aplicate.

„Astăzi, 25 august, întrebările noastre nu mai pot fi expediate cu o ironie și nici cu celebra explicație că unii oameni «se folosesc de o poză», deoarece o parte dintre ele se regăsesc în chiar miezul unor anchete și audieri DNA”, se arată în comunicat.

Unul dintre cazurile menționate de SAALG este cel al Cristinei Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, care, potrivit informațiilor din presă, este audiată ca suspect în dosarul omului de afaceri Fănel Bogoș. Acesta ar fi ajuns, prin intermediari politici, la o întâlnire cu Ilie-Gavril Bolojan la Palatul Victoria.

Sindicatul subliniază că Trăilă nu este „o cunoștință îndepărtată” a premierului, ci o persoană numită direct de acesta în funcții cheie: după ce a fost eliberată din funcția de secretar general al Guvernului pe 27 iunie 2025, Bolojan a numit-o secretar general adjunct, cu rang de secretar de stat.

SAALG critică modul în care este abordată problema integrității în administrația publică, acuzând existența unor „uși laterale” prin care persoane cu influență ajung la vârful puterii fără explicații clare.

„Palatul Victoria nu poate funcționa ca o clădire cu două intrări, una în față, bine luminată, pe unde cetățenilor li se vorbește despre austeritate, disciplină, sacrificiu și responsabilitate, și alta, laterală, ferită de lumină, pe unde circulă recomandări, intermediari, acces și relații pe care nimeni nu pare obligat să le explice”, se precizează în comunicat.

SAALG enumeră cazuri și controverse care implică persoane apropiate de Guvern

Comunicatul SAALG face referire la mai multe situații controversate: cazul lui Dragoș Anastasiu și controversa privind „șpaga de supraviețuire”, plângerea penală depusă la DNA de fostul șef al ADR privind presiuni la achiziții publice, care îi vizează pe Oana Gheorghiu și Irineu Darău, scandalul legat de CV-ul lui Ionuț Moșteanu, controversele privind Beniamin Rus și contractele publice de la Oradea, cazul avocatei PNL Adriana Georgescu, situația lui Mihai Barbu – trezorierul PNL care l-ar fi dus pe Fănel Bogoș în biroul premierului și care a ajuns ulterior sub control judiciar, cazul lui Ciprian Ciucu, pus și el sub control judiciar de DNA pentru luare de mită, și, mai nou, cazul Cristinei Trăilă.

Sindicatul consideră că, deși fiecare caz poate avea explicații separate, privite împreună, acestea „desenează o hartă pe care apar prea des aceleași repere: putere, acces, intermediere, numiri, influență, Palatul Victoria”.

Problema, potrivit SAALG, nu este doar dacă anumite persoane au invocat numele premierului, ci dacă există mecanisme suficiente pentru verificarea celor care ajung în apropierea conducerii Guvernului.

Președintele SAALG, Noni-Emil Iordache, afirmă că numărul tot mai mare de episoade controversate face imposibilă explicația prin simple coincidențe.

„La un moment dat, matematica bunului-simț începe să bată teoria coincidențelor de vreme ce sunt prea multe umbre în jurul aceleiași «lumini», prea multe uși laterale care duc spre aceeași clădire și prea multe episoade explicate separat pentru ca nimeni să nu mai fie obligat să explice tabloul întreg”, a declarat Iordache. El a transmis direct premierului: „Domnule Bolojan, a venit timpul SĂ PLECAȚI ACASĂ.”

SAALG mai susține că, în ultimele luni, Guvernul a pus accentul pe controlul și responsabilizarea funcționarilor publici, profesorilor și medicilor, dar „reflectorul integrității pare să-și piardă inexplicabil intensitatea când trebuie îndreptat în sus”.

Acțiunea sindicatului vine pe fondul unor nemulțumiri exprimate anterior de angajații din Guvern, care au cerut și prime pentru personalul aparatului executiv.