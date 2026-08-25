Pe scurt: Tursib anunță modificări importante pentru traseele 12, 560, 571, 580 și 581, cu rute ocolitoare și stații suspendate pe 27 și 28 august. Află ce schimbări te afectează dacă folosești transportul public în Sibiu.

În perioada 27–28 august 2026, circulația rutieră va fi închisă pe Bulevardul Mihai Viteazu, pe tronsonul cuprins între Strada Rahovei și Strada Doamna Stanca, din cauza unor lucrări la carosabil.

Potrivit comunicatului transmis de Tursib, această măsură va afecta traseele 12, 560, 571, 580 și 581, care vor circula deviat pe durata restricțiilor.

Traseul 12

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Dus: Peste drum de stația Piața Rahova 3 – B-dul M. Viteazu – Calea Dumbrăvii – Piața Unirii – B-dul C. Coposu – Calea Gușteriței – str. Strungului – str. Henri Coandă – Sembraz.

Autobuzele nu vor mai deservi stația Blocul Turn.

Întors: Sembraz – str. Henri Coandă – str. Principatele Unite – str. Oțelarilor – str. Macaralei – Calea Gușteriței – B-dul C. Coposu – Piața Unirii – Calea Dumbrăvii – B-dul M. Viteazu – întoarcere la Giratoriu Rahovei cu Mihai Viteazu – Peste drum de stația Piața Rahova 3.

Autobuzele nu vor mai deservi stația Șelimbăr – Lidl.

Traseul 560

Dus: NU SE DEVIAZĂ

Întors (DOAR PENTRU VARIANTA CARE CIRCULĂ PE CALEA DUMBRĂVII):

Stația Zidul Cetății – Bvd. Corneliu Coposu – Piața Unirii – (str. Calea Dumbrăvii – Bvd. Mihai Viteazu – str. Rahovei) – str. Vasile Milea – str. Sibiului – str. Mihai Viteazul – E68 – DC 57 – MOHU (zona Industrială) – MOHU Școală – MOHU (zona Industrială) – DC 57 – Vestem str. Principală – VEȘTEM Școală.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Șelimbăr – Lidl, Șelimbăr – D-na Stanca;

Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.

Traseul 571

Dus: NU SE DEVIAZĂ

Întors (DOAR PENTRU VARIANTA CARE CIRCULĂ PE STRADA DOAMNA STANCA):

Stația Kaufland Arhitecților 1 – Calea Cisnădiei – continuă pe Calea Cisnădiei – viraj la dreapta pe str. Nicolae Iorga – B-dul. Mihai Viteazul – str. Rahovei – str. Sibiului – str M. Viteazul – DN1 – 106D – str. Șelimbărului – str. Târgului – str. Unirii – str. Cetății – DN106C – SADU – str. Micu Klein – str. Căminului – Str. Morii – str. Fabricii – SADU Moară.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Aleea Seviș, Piața Rahova 1, Șelimbăr – Lidl, Șelimbăr – D-na Stanca;

Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.

Traseul 580

Dus: Sala Polivalenta Cisnadie – str. Măgurii – str. Cetății – str. Unirii – str. Târgului – str. Șelimbărului – 106D – DN1 – ȘELIMBĂR – str. M.Viteazul – str. Sibiului – b-dul V. Milea – str. Rahovei – B-dul. Mihai Viteazu – întoarcere Giratoriul Mihai Viteazu cu Nicolae Iorga – B-dul. Mihai Viteazu – Stația Piața Rahovei 3.

Autobuzele nu vor mai deservi stația Șelimbăr – Lidl;

Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.

Întors: Stația Piața Rahovei 3 – str. Rahovei – str. Sibiului – str M. Viteazul – DN1 – 106D – str. Șelimbărului – str. Târgului – str. Unirii – str. Cetății – str. Măguri – Sala Polivalentă Cisnădie.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Șelimbăr – Lidl, Șelimbăr – D-na Stanca;

Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.

Traseul 581

Dus: Sala Polivalentă Cisnădie – str. Măgurii – str. Cetății – str. Unirii – str. Târgului – str. Cindrelului – (str. Șelimbărului – SWOBODA – str. Șelimbărului) – str. Sibiului – Seviș – str. G. Ionescu – Calea Cisnădiei – continuă pe Calea Cisnădiei – viraj la dreapta pe str. Nicolae Iorga – B-dul. M. Viteazu – întoarcere la Giratoriu Rahovei cu Mihai Viteazu – B-dul. M. Viteazu – Stația Mihai Viteazul.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Aleea Seviș, Piața Rahova 1, Șelimbăr – Lidl;

Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.

Întors:

SE PLEACĂ CU 3 MIN MAI TÂRZIU DECÂT PLECĂRILE DIN STAȚIA SELIMBĂR LIDL.

Stația Mihai Viteazul – str. Nicolae Iorga – Calea Cisnădiei – str. G. Ionescu – Seviș – Cisnădie – str. Sibiului – (str. Șelimbărului – SWOBODA – str. Șelimbărului) – str. Cindrelului – str. Târgului – str. Unirii – str. Cetății – str. Măgurii – Sala Polivalentă Cisnădie.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Șelimbăr – Lidl, Blocul Turn;