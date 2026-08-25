Transgaz solicită Primăriei Mediaș suma de 44 milioane de lei pentru cedarea Stadionului ”Gaz Metan”, iar negocierile dintre cele două părți se anunță anevoioase.

Președintele clubului ACS Mediaș 2022, Ionuț Buzean speră ca echipa de seniori și grupele de juniori să beneficieze cât mai curând de Stadionul ”Gaz Metan”, care are o capacitate de 7.000 locuri și facilități de Liga 1. De patru ani, echipele clubului ACS Mediaș 2022 se pregătesc și joacă pe terenul ”8 Mai”, în condiții improprii.

”Știu că Transgaz solicită suma investită de-a lungul anilor, 44 milioane de lei, adică peste 8 mil de euro.. Primăria Mediaș analizează situația, sperăm să se ajungă la o soluție favorabilă pentru fotbalul medieșean. Varianta ideală era cum funcționa clubul Gaz Metan, atunci compania Transgaz asigura stadionul și utilitățile, dar de patru ani nu ne-a ajutat” a punctat Ionuț Buzean, președintele clubului privat ACS Mediaș 2022.

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ACS Mediaș joacă tot pe 8 Mai

În urma negocierilor dintre Primăria Mediaș și Transgaz, compania a redus substanțial prețul de închiriere pentru un meci, la 12.000 lei, sumă oricum mare pentru o echipă de Liga 3. Astfel, ACS Mediaș va începe noul sezon tot pe ”8 Mai”.

”Continuă negocierile între Primăria Mediaș și Transgaz, inclusiv pentru tariful de închiriere pentru un meci, cred că dacă există voință, se poate rezolva orice. S-a redus costul de la 8.000 euro la 12.000 lei pe meci, oricum e mult pentru noi, rămânem deocamdată pe 8 Mai. Ar fi o normalitate să revenim pe Gaz Metan, altfel ne chinuim și e greu să te duci mai sus fără susținere, jucătorii se satură și ei pe acest teren, noi cei din jurul echipei. Orașul are potență financiară, avem companii puternice, e un oraș de fotbal cu rezultate, avem premisele să așteptăm mai mult” a mai adăugat fostul jucător al lui Gaz Metan pentru Ora de Sibiu.

Arena principală din Mediaș a început să se degradeze în ultimii ani, pradă a nepăsării factorilor decidenți.

În luna octombrie a anului trecut, baza sportivă a clubului CS Gaz Metan Mediaș, intrat în faliment a fost scoasă la licitație de lichidatorul judiciar.